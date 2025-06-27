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ATP
27 июня 2025, 07:17 |
61
0

Тренер Синнера: «Я вижу Янника в отличной форме. Он очень усердно работает»

Симоне Ваньоцци прокомментировал различные темы накануне Уимблдона 2025

27 июня 2025, 07:17 |
61
0
Тренер Синнера: «Я вижу Янника в отличной форме. Он очень усердно работает»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер первой ракетки мирового рейтинга ATP Симоне Ваньоцци прокомментировал различные темы накануне Уимблдона 2025. Среди них – возможное продление сотрудничества с Дарреном Кэхиллом и влияние поддержки публики на Карлоса Алькараса в финале Ролан Гаррос.

Возможность того, что Даррен Кэхилл останется в команде в 2026 году

Авторитетный австралийский тренер еще несколько месяцев назад объявил, что нынешний сезон станет для него последним в команде Синнера, и даже появились слухи, что его может заменить Карлос Мойя. Однако Ваньоцци дал понять, что двери пока не закрыты.

«У нас отличная химия – как между нами с Дарреном, так и между ним и Янником. Мы пытаемся убедить его остаться. Его командный дух жизненно важен для того, чтобы Синнер чувствовал себя комфортно в трудные моменты».

Влияние поражения в финале Ролан Гаррос от Алькараса на психологию Синнера

«Не стану скрывать, для Янника это было тяжело. Поражение в Риме переживалось легче – у нас были заниженные ожидания, но то, что произошло в Париже, действительно оставило отпечаток. Скажу только одно: после этого у всех членов команды появилось еще больше уважения и восхищения Янником. Принять поражение было непросто, но уже на следующий день он осознал, что в конце концов это всего лишь теннисный матч. Мы невероятно счастливы, что можем быть частью этих событий, особенно учитывая, что происходит в мире. Мы должны наслаждаться каждым моментом».

Значение поддержки публики для Алькараса в Париже

Было очевидно, что большинство болельщиков на корте «Филиппа Шатрие» поддерживали именно Карлоса, и Ваньоцци прокомментировал это открыто.

«Думаю, публика действительно помогла Алькарасу, но не повлияла негативно на Янника. Правда в том, что Карлос действовал очень умно – он активно искал поддержки зала и грамотно этим воспользовался. Но мы не должны считать это ключевым фактором результата. Бывают ситуации, когда игра при враждебной публике может дать дополнительную мотивацию. И не забывайте: в Риме именно Синнер пользовался полной поддержкой трибун».

Настроение перед Уимблдоном 2025

«Мы сняли дом в десяти минутах ходьбы от клуба. В некоторые дни у нас по две теннисные тренировки, в другие – одна тренировка на корте и одна в зале. Я вижу Янника в отличной форме, первые ощущения от занятий положительные. Он очень усердно работает, чтобы подойти к первому матчу в оптимальном состоянии».

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Янник Синнер Даррен Кэхилл
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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