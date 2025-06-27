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27 июня 2025, 05:35 |
38
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 июня 2025, 05:35 |
38
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
ФК Полесье. Руслан Ротань

В пятницу, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:30 Полесье – Слован Братислава

Ggbet 2.66 – 3.74 – 2.43

21:00 Франция U19 (Ж) – Испания U19 (Ж)

Ggbet 2.89 – 3.25 – 2.33

ТЕННИС

14:00 Ига Свентек – Жасмин Паолини

Ggbet 1.36 – 3.17

КИБЕРСПОРТ

10:00 Tundra Esports – NaVi

Ggbet 1.32 – 3.36

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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