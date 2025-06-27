СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:30 Полесье – Слован Братислава
21:00 Франция U19 (Ж) – Испания U19 (Ж)
ТЕННИС
14:00 Ига Свентек – Жасмин Паолини
КИБЕРСПОРТ
10:00 Tundra Esports – NaVi
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