ФОТО. Марта Костюк и Ева Лис: «Слишком много индивидуальности»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк и первая ракетка Германии Ева Лис объединились в июне, чтобы сыграть тандемом в парном разряде на престижном травяном турнире WTA 500 в Берлине, столице Германии.

В дебютном матче им достались именитые соперницы – сыгранный дуэт итальянских спортсменок Сара Эррани / Жасмин Паолини. Чемпионки Ролан Гаррос 2025 переиграли украино-немецкую пару, а Марта и Ева получили первый совместный опыт в парном теннисе.

Интересно, что Костюк и Лис родились в одном году (2002) и в одном городе (Киев).

Теннисистки оставили на память стильный фотоснимок, который Марта подписала с своем Instagram: «Слишком много индивидуальности для одного кадра 😂»

ФОТО. Марта Костюк и Ева Лис