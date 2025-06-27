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  4. ФОТО. Марта Костюк и Ева Лис: «Слишком много индивидуальности»
ATP
27 июня 2025, 05:59 | Обновлено 27 июня 2025, 06:00
478
0

ФОТО. Марта Костюк и Ева Лис: «Слишком много индивидуальности»

Теннисистки родились в одном году и в одном городе

27 июня 2025, 05:59 | Обновлено 27 июня 2025, 06:00
478
0
ФОТО. Марта Костюк и Ева Лис: «Слишком много индивидуальности»
Instagram

Вторая ракетка Украины Марта Костюк и первая ракетка Германии Ева Лис объединились в июне, чтобы сыграть тандемом в парном разряде на престижном травяном турнире WTA 500 в Берлине, столице Германии.

В дебютном матче им достались именитые соперницы – сыгранный дуэт итальянских спортсменок Сара Эррани / Жасмин Паолини. Чемпионки Ролан Гаррос 2025 переиграли украино-немецкую пару, а Марта и Ева получили первый совместный опыт в парном теннисе.

Интересно, что Костюк и Лис родились в одном году (2002) и в одном городе (Киев).

Теннисистки оставили на память стильный фотоснимок, который Марта подписала с своем Instagram: «Слишком много индивидуальности для одного кадра 😂»

ФОТО. Марта Костюк и Ева Лис

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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