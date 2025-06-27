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27 июня 2025, 04:22 |
341
0

ФОТО. Цыганковы роскошно празднуют годовщину. Отдых на все 200%

Виктор и Романа наслаждаются жизнью и друг другом

27 июня 2025, 04:22 |
341
0
ФОТО. Цыганковы роскошно празднуют годовщину. Отдых на все 200%
Instagram. Романа и Виктор Цыганковы

Романа Цыганкова поделилась летними фото с мужем и поздравила его с годовщиной.

Супруга вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова покорила сеть снимками на фоне живописных пейзажей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара поженилась 26 июня 2022 года. Они воспитывают двухлетнего сына Леона.

Романа, учившаяся в США, призналась в любви в Instagram: «С годовщиной, мой любимый».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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