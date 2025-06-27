ФОТО. Цыганковы роскошно празднуют годовщину. Отдых на все 200%

Романа Цыганкова поделилась летними фото с мужем и поздравила его с годовщиной.

Супруга вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова покорила сеть снимками на фоне живописных пейзажей.

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Пара поженилась 26 июня 2022 года. Они воспитывают двухлетнего сына Леона.

Романа, учившаяся в США, призналась в любви в Instagram: «С годовщиной, мой любимый».