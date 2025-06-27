КОСТЮК: «Я хотела сыграть на таких турнирах в этом году и не один раз»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк во время рубрики «вопрос-ответ» в своем Instagram рассказала почему не играет на турнирах категории WTA 250.

«Чтобы попасть на турнир категории 250 напрямую, нужно находиться за пределами топ-30. Каждый турнир 250 имеет две wild card, зарезервированные для теннисисток из топ-20. Чтобы получить wild card на такой турнир с моим текущим рейтингом (WTA 26), мне нужно либо запросить ее сильно заранее, либо быть местной теннисисткой, либо чемпионкой прошлых лет.



Я хотела сыграть на таких турнирах в этом году и не один раз, но из-за этих правил это было невозможно», – написала Марта Костюк.



Правила WTA на 2025 год содержат следующую информацию относительно возможности участия теннисисток топ-30 в турнирах WTA 250:



Каждая теннисистка, входящая в топ-30 на момент заморозки заявки (Freeze Deadline), имеет право на две Exemption Wild Card в год, которые могут быть использованы для участия в турнирах WTA 250.



Кроме игроков топ-30, на такую wild card также могут претендовать:

бывшие первые ракетки мира

победительницы турниров Grand Slam за последние 10 лет

чемпионки WTA Finals за последние 10 лет

победительницы турниров WTA 1000 Mandatory за последние 5 лет

Чтобы получить такую wild card, игрок или ее команда должны подать официальный запрос до Freeze Deadline. Если это сделано своевременно, организаторы турнира обязаны предоставить одну Exemption Wild Card в основную сетку.



Каждый турнир WTA 250 может выдать не более двух таких приглашений. В случае, если запросов больше, организаторы сами выбирают, кому его предоставить.



Таким образом, даже первая ракетка мира может заявиться на турнир WTA 250 – при условии, что это входит в ее лимит и что она заранее оформила Exemption Wild Card. Такие случаи нередки, особенно когда речь идет о домашних турнирах или подготовке к крупным соревнованиям.



Отметим, что согласно правил, если турнир WTA 250 проходит в ту же неделю, что и турнир WTA 500, то теннисистка из топ-30 может играть на WTA 250 только если не прошла в основную сетку WTA 500, или если получила специальное разрешение Play Down Exemption. К таким случаям относятся случаи если теннисистка:

является чемпионкой этого турнира в предыдущем году

представляет страну, в которой проходит турнир

находится на позиции 11-30 в рейтинге (но не выше)

Если же неделя свободна от турниров WTA 1000 или WTA 500, то игроки с рейтингом 11+ могут участвовать в WTA 250 без ограничений, при условии, что они не превышают свой лимит по заявкам.