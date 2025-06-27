Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «Я хотела сыграть на таких турнирах в этом году и не один раз»
WTA
27 июня 2025, 04:26 |
85
0

КОСТЮК: «Я хотела сыграть на таких турнирах в этом году и не один раз»

Украинская теннисистка объяснила, почему не может выступать на турнирах WTA 250

27 июня 2025, 04:26 |
85
0
КОСТЮК: «Я хотела сыграть на таких турнирах в этом году и не один раз»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк во время рубрики «вопрос-ответ» в своем Instagram рассказала почему не играет на турнирах категории WTA 250.

«Чтобы попасть на турнир категории 250 напрямую, нужно находиться за пределами топ-30. Каждый турнир 250 имеет две wild card, зарезервированные для теннисисток из топ-20. Чтобы получить wild card на такой турнир с моим текущим рейтингом (WTA 26), мне нужно либо запросить ее сильно заранее, либо быть местной теннисисткой, либо чемпионкой прошлых лет.

Я хотела сыграть на таких турнирах в этом году и не один раз, но из-за этих правил это было невозможно», – написала Марта Костюк.

Правила WTA на 2025 год содержат следующую информацию относительно возможности участия теннисисток топ-30 в турнирах WTA 250:

Каждая теннисистка, входящая в топ-30 на момент заморозки заявки (Freeze Deadline), имеет право на две Exemption Wild Card в год, которые могут быть использованы для участия в турнирах WTA 250.

Кроме игроков топ-30, на такую wild card также могут претендовать:

  • бывшие первые ракетки мира
  • победительницы турниров Grand Slam за последние 10 лет
  • чемпионки WTA Finals за последние 10 лет
  • победительницы турниров WTA 1000 Mandatory за последние 5 лет

Чтобы получить такую wild card, игрок или ее команда должны подать официальный запрос до Freeze Deadline. Если это сделано своевременно, организаторы турнира обязаны предоставить одну Exemption Wild Card в основную сетку.

Каждый турнир WTA 250 может выдать не более двух таких приглашений. В случае, если запросов больше, организаторы сами выбирают, кому его предоставить.

Таким образом, даже первая ракетка мира может заявиться на турнир WTA 250 – при условии, что это входит в ее лимит и что она заранее оформила Exemption Wild Card. Такие случаи нередки, особенно когда речь идет о домашних турнирах или подготовке к крупным соревнованиям.

Отметим, что согласно правил, если турнир WTA 250 проходит в ту же неделю, что и турнир WTA 500, то теннисистка из топ-30 может играть на WTA 250 только если не прошла в основную сетку WTA 500, или если получила специальное разрешение Play Down Exemption. К таким случаям относятся случаи если теннисистка:

  • является чемпионкой этого турнира в предыдущем году
  • представляет страну, в которой проходит турнир
  • находится на позиции 11-30 в рейтинге (но не выше)

Если же неделя свободна от турниров WTA 1000 или WTA 500, то игроки с рейтингом 11+ могут участвовать в WTA 250 без ограничений, при условии, что они не превышают свой лимит по заявкам.

По теме:
Жеребьевка Уимблдона 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
ВИДЕО. Костюк провела совместную тренировку с чемпионкой Australian Open
Надежда и Юлия вместе. Пять украинок сыграют в парном разряде Уимблдона
WTA Марта Костюк
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безупречный групповой этап. Ман Сити разгромил Ювентус в Орландо
Футбол | 26 июня 2025, 23:58 3
Безупречный групповой этап. Ман Сити разгромил Ювентус в Орландо
Безупречный групповой этап. Ман Сити разгромил Ювентус в Орландо

Единственного конкурента в группе команда Гвардиолы не заметила

Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Футбол | 26 июня 2025, 08:21 3
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов

«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея

Минус нейтралки. Стали известны полуфиналистки пятисотника в Бад-Хомбурге
Теннис | 27.06.2025, 05:32
Минус нейтралки. Стали известны полуфиналистки пятисотника в Бад-Хомбурге
Минус нейтралки. Стали известны полуфиналистки пятисотника в Бад-Хомбурге
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
Футбол | 26.06.2025, 14:04
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Футбол | 26.06.2025, 10:15
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
25.06.2025, 07:47 19
Футбол
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
25.06.2025, 15:22 8
Футбол
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 1
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем