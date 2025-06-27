Л. Киченок / Перес – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
27 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В полуфинале украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) поборется против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в финале пятисотника поборются либо против Сюй Ифань и У Фансень, либо против Го Ханьюй и Александры Пановой.
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