Л. Киченок / Перес – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В полуфинале украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) поборется против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в финале пятисотника поборются либо против Сюй Ифань и У Фансень, либо против Го Ханьюй и Александры Пановой.