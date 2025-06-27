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  4. Джессика Пегула – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 июня 2025, 03:20 |
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Джессика Пегула – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

27 июня 2025, 03:20 |
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Джессика Пегула – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

27 июня состоятся матчи 1/2 финала травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В 16:00 на центральный корт выйдут Джессика Пегула (США, WTA 3) и Линда Носкова (Чехия, WTA 30).

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Линды.

Победительница противостояния в финале пятисотника поборется либо против Иги Свентек, либо против Жасмин Паолини.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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