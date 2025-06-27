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WTA
27 июня 2025, 03:16 |
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Ига Свентек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

27 июня 2025, 03:16 |
14
0
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Ига Свентек

27 июня состоялся полуфинальные матчи на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В 14:00 на центральный корт выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 8) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 4:0 в пользу польки.

Победительница противостояния в финале пятисотника поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Линды Носковой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Минус нейтралки. Стали известны полуфиналистки пятисотника в Бад-Хомбурге
Ига Свёнтек Жасмин Паолини смотреть онлайн WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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