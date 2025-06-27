WTA27 июня 2025, 03:16 |
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Ига Свентек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
27 июня 2025, 03:16 |
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27 июня состоялся полуфинальные матчи на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В 14:00 на центральный корт выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 8) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).
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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 4:0 в пользу польки.
Победительница противостояния в финале пятисотника поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Линды Носковой.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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