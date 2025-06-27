Другие новости27 июня 2025, 03:14 | Обновлено 27 июня 2025, 03:46
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ФОТО. Жена Супряги впечатлила своей красотой. Её фото – шик
Владислав Супряга – самый настоящий счастливчик
27 июня 2025, 03:14 | Обновлено 27 июня 2025, 03:46
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Марина Литвин, жена нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, вновь привлекла внимание стильным образом.
Она опубликовала фото в белоснежном платье, вызвав волну восхищения:
«Красавица», «Очаровываешь», «Невероятная» – девушка получила множество комплиментов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Марина снова продемонстрировала уверенность и умение быть в центре внимания.
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