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27 июня 2025, 03:14 | Обновлено 27 июня 2025, 03:46
313
1

ФОТО. Жена Супряги впечатлила своей красотой. Её фото – шик

Владислав Супряга – самый настоящий счастливчик

27 июня 2025, 03:14 | Обновлено 27 июня 2025, 03:46
313
1
ФОТО. Жена Супряги впечатлила своей красотой. Её фото – шик
Instagram. Марина Литвин

Марина Литвин, жена нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, вновь привлекла внимание стильным образом.

Она опубликовала фото в белоснежном платье, вызвав волну восхищения:

«Красавица», «Очаровываешь», «Невероятная» – девушка получила множество комплиментов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Марина снова продемонстрировала уверенность и умение быть в центре внимания.

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фото Владислав Супряга Динамо Киев lifestyle девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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