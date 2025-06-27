ФОТО. Жена Супряги впечатлила своей красотой. Её фото – шик

Марина Литвин, жена нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, вновь привлекла внимание стильным образом.

Она опубликовала фото в белоснежном платье, вызвав волну восхищения:

«Красавица», «Очаровываешь», «Невероятная» – девушка получила множество комплиментов.

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Марина снова продемонстрировала уверенность и умение быть в центре внимания.