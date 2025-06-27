Стали известны составы на матч клубного ЧМ между Аль-Хилялем и Пачукой
Матч начнется в 27 июня в 4:00 по киевскому времени
27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет против «Пачуки».
Игра состоится на Геодис Парк в городе Нэшвилл.
«Аль-Хиляль» еще имеет возможность выйти в следующую стадию турнира, а вот «Пачука» в любом случае покинет турнир.
Старт матча состоится в 04:00 по киевскому времени.
Главные тренеры команды определились со стартовыми составами команд.
Аль-Хиляль: Боно, Канселу, Тамбакти, Кулибали, Лоди, Невиш, Милинкович-Савич, Аль-Давсари, Малком, Маркос Леонардо, Аль-Давсари
Пачука: Хурадо, Баррето, Бауэрманн, Перейра, Санчес, Монтиэль, Палавесино, Асевес, Домингес, Рондон, Кенеди
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