Стали известны составы на матч клубного ЧМ между Аль-Хилялем и Пачукой

27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет против «Пачуки».

Игра состоится на Геодис Парк в городе Нэшвилл.

«Аль-Хиляль» еще имеет возможность выйти в следующую стадию турнира, а вот «Пачука» в любом случае покинет турнир.

Старт матча состоится в 04:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команды определились со стартовыми составами команд.

Аль-Хиляль: Боно, Канселу, Тамбакти, Кулибали, Лоди, Невиш, Милинкович-Савич, Аль-Давсари, Малком, Маркос Леонардо, Аль-Давсари

Пачука: Хурадо, Баррето, Бауэрманн, Перейра, Санчес, Монтиэль, Палавесино, Асевес, Домингес, Рондон, Кенеди