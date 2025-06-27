Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны составы на матч клубного ЧМ между Аль-Хилялем и Пачукой
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 03:05 |
26
0

Стали известны составы на матч клубного ЧМ между Аль-Хилялем и Пачукой

Матч начнется в 27 июня в 4:00 по киевскому времени

27 июня 2025, 03:05 |
26
0
Стали известны составы на матч клубного ЧМ между Аль-Хилялем и Пачукой
Геодис Парк

27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет против «Пачуки».

Игра состоится на Геодис Парк в городе Нэшвилл.

«Аль-Хиляль» еще имеет возможность выйти в следующую стадию турнира, а вот «Пачука» в любом случае покинет турнир.

Старт матча состоится в 04:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команды определились со стартовыми составами команд.

Аль-Хиляль: Боно, Канселу, Тамбакти, Кулибали, Лоди, Невиш, Милинкович-Савич, Аль-Давсари, Малком, Маркос Леонардо, Аль-Давсари

Пачука: Хурадо, Баррето, Бауэрманн, Перейра, Санчес, Монтиэль, Палавесино, Асевес, Домингес, Рондон, Кенеди

По теме:
Аль-Хиляль – Пачука. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аль-Хиляль – Пачука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Определен лучший игрок матча Видад – Аль-Айн на КЧМ
Пачука Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Волейбол | 26 июня 2025, 20:00 24
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций

Сине-желтые не оставили шансов сопернику

Ярмоленко объявил, когда завершит футбольную карьеру
Футбол | 27 июня 2025, 00:02 3
Ярмоленко объявил, когда завершит футбольную карьеру
Ярмоленко объявил, когда завершит футбольную карьеру

Вингер вскоре проведет последний сезон

Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Футбол | 26.06.2025, 12:36
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Игрок сборной Украины: «Прошли террористы, хотят убить президента»
Футбол | 27.06.2025, 03:03
Игрок сборной Украины: «Прошли террористы, хотят убить президента»
Игрок сборной Украины: «Прошли террористы, хотят убить президента»
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Бокс | 26.06.2025, 08:50
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
25.06.2025, 20:55 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
25.06.2025, 07:23
Футзал
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 3
Футбол
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
25.06.2025, 15:22 8
Футбол
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 1
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 72
Теннис
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем