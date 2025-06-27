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  4. ФОТО. До модели OnlyFans у Ламина Ямаля была другая девушка
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27 июня 2025, 02:01 |
169
1

ФОТО. До модели OnlyFans у Ламина Ямаля была другая девушка

Ламин Ямаль развлекается вовсю

27 июня 2025, 02:01 |
169
1
ФОТО. До модели OnlyFans у Ламина Ямаля была другая девушка
Instagram. Ламин Ямаль и Фати Васкес

29-летняя модель OnlyFans Фати Васкес, замеченная на отдыхе в Италии с 17-летним Ламином Ямалем, защитила свои отношения с футболистом «Барселоны», заявив, что никогда не имела финансовой заинтересованности в нём.

Ямаль и Васкес были сфотографированы вместе на острове Пантеллерия — на гидроцикле, лодке, у бассейна и в вертолёте. Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, они публиковали фото с одного места, что вызвало слухи об их отношениях. Ямаль опроверг эти слухи, заявив, что свободен и счастлив.

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Васкес ответила на обвинения, подчеркнув, что работает контент-креатором более 10 лет и независима. Также она отметила, что без её популярности Ямаль, возможно, не обратил бы на неё внимания.

Васкес призналась, что была удивлена, узнав, что до неё с Ямалем встречалась другая девушка: «Во время моего пребывания я узнала, что передо мной там была другая девушка, и мы чуть не пересеклись», — сказала она.

Футболист ранее отрицал романтическую связь с Васкес, а эксперт по сплетням подтвердил, что Ямаль отдыхал с другими игроками «Барселоны». Васкес рассказала о поступающих ей угрозах смерти и обвинениях, подчеркнув, что они с Ямалем просто хотят хорошо провести время.

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фото Ламин Ямаль Барселона девушки lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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Комментарии 1
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qwrtp111
На фото, яке зроблено на катері, чітко видно, що у Ямаля ерекція. 
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