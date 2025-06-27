ФОТО. До модели OnlyFans у Ламина Ямаля была другая девушка
Ламин Ямаль развлекается вовсю
29-летняя модель OnlyFans Фати Васкес, замеченная на отдыхе в Италии с 17-летним Ламином Ямалем, защитила свои отношения с футболистом «Барселоны», заявив, что никогда не имела финансовой заинтересованности в нём.
Ямаль и Васкес были сфотографированы вместе на острове Пантеллерия — на гидроцикле, лодке, у бассейна и в вертолёте. Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, они публиковали фото с одного места, что вызвало слухи об их отношениях. Ямаль опроверг эти слухи, заявив, что свободен и счастлив.
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Васкес ответила на обвинения, подчеркнув, что работает контент-креатором более 10 лет и независима. Также она отметила, что без её популярности Ямаль, возможно, не обратил бы на неё внимания.
Васкес призналась, что была удивлена, узнав, что до неё с Ямалем встречалась другая девушка: «Во время моего пребывания я узнала, что передо мной там была другая девушка, и мы чуть не пересеклись», — сказала она.
Футболист ранее отрицал романтическую связь с Васкес, а эксперт по сплетням подтвердил, что Ямаль отдыхал с другими игроками «Барселоны». Васкес рассказала о поступающих ей угрозах смерти и обвинениях, подчеркнув, что они с Ямалем просто хотят хорошо провести время.
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