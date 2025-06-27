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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 02:49 | Обновлено 27 июня 2025, 03:24
92
0

ФОТО. Определен лучший игрок матча Ювентус и Манчестер Сити на КЧМ

Жереми Доку получил индивидуальную награду

27 июня 2025, 02:49 | Обновлено 27 июня 2025, 03:24
92
0
ФОТО. Определен лучший игрок матча Ювентус и Манчестер Сити на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе G между командами «Ювентус» (Италия) и Манчестер Сити (Англия).

На стадионе Цитрус Боул в Орландо подопечные Пепа Гвардиолы разгромили соперника - 5:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи ФИФА назвала лучшего игрока матча. Предпочтение отдали автору первого гола Джереми Доку из «Манчестер Сити».

Статистический портал WhoScored отдал предпочтение другому игроку «Манчестер Сити» - Савиньо, который забил и отдал одну голевую передачу. Ему положили оценку – 8,7.

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Жереми Доку Ювентус Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Ювентус - Манчестер Сити лучший игрок
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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