ФОТО. Определен лучший игрок матча Ювентус и Манчестер Сити на КЧМ

27 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе G между командами «Ювентус» (Италия) и Манчестер Сити (Англия).

На стадионе Цитрус Боул в Орландо подопечные Пепа Гвардиолы разгромили соперника - 5:2.

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После завершения встречи ФИФА назвала лучшего игрока матча. Предпочтение отдали автору первого гола Джереми Доку из «Манчестер Сити».

Статистический портал WhoScored отдал предпочтение другому игроку «Манчестер Сити» - Савиньо, который забил и отдал одну голевую передачу. Ему положили оценку – 8,7.

Оценки от Whoscored