ФОТО. Определен лучший игрок матча Ювентус и Манчестер Сити на КЧМ
Жереми Доку получил индивидуальную награду
27 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе G между командами «Ювентус» (Италия) и Манчестер Сити (Англия).
На стадионе Цитрус Боул в Орландо подопечные Пепа Гвардиолы разгромили соперника - 5:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения встречи ФИФА назвала лучшего игрока матча. Предпочтение отдали автору первого гола Джереми Доку из «Манчестер Сити».
Статистический портал WhoScored отдал предпочтение другому игроку «Манчестер Сити» - Савиньо, который забил и отдал одну голевую передачу. Ему положили оценку – 8,7.
Оценки от Whoscored
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нерадзурри вместе с Монтеррейем вышли в плей-офф клубного мундиаля из группы Е
Криштиану продлил контракт с «Аль-Насром»