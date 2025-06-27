ФОТО. Определен лучший игрок матча Видад – Аль-Айн на КЧМ

27 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе G между командами «Видад» (Моррокко) и Аль-Айн (ОАЭ).

На стадионе Ауди Филд в Вашингтоне клуб из Объединенных арабских эмиратов одержал волевую победу - 1:2.

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После завершения встречи ФИФА назвала лучшего игрока матча. Им стал игрок «Аль-Айна» Коджо Лаба, который отметился мячом.

Статистический портал WhoScored отдал предпочтение игроку «Аль-Айна» Матиасу Паласиосу. Он провел очень хороший матч и отдал одну голевую передачу. Его оценка – 7,7.

Оценки от Whoscored