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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 03:36 |
12
0

ФОТО. Определен лучший игрок матча Видад – Аль-Айн на КЧМ

Коджо Лаба получил индивидуальную награду

27 июня 2025, 03:36 |
12
0
ФОТО. Определен лучший игрок матча Видад – Аль-Айн на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе G между командами «Видад» (Моррокко) и Аль-Айн (ОАЭ).

На стадионе Ауди Филд в Вашингтоне клуб из Объединенных арабских эмиратов одержал волевую победу - 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи ФИФА назвала лучшего игрока матча. Им стал игрок «Аль-Айна» Коджо Лаба, который отметился мячом.

Статистический портал WhoScored отдал предпочтение игроку «Аль-Айна» Матиасу Паласиосу. Он провел очень хороший матч и отдал одну голевую передачу. Его оценка – 7,7.

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клубный чемпионат мира по футболу Видад Касабланка Аль-Айн Коджо Лаба лучший игрок
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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