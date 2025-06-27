ФОТО. Игрок сборной Украины наконец показал свою девушку

Илья Крупский, защитник сборной Украины и игрок «Металлиста 1925», поделился общими фото с девушкой.

После травмы на Евро-2025, где он сыграл лишь один матч за молодежную сборную, футболист восстанавливается рядом с близкими.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В соцсетях он выложил кадры отдыха в Буковеле с Софией Креминской.

Ранее девушка поддерживала «Ворсклу», но теперь, возможно, станет болельщицей новой команды Ильи.