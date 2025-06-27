Другие новости27 июня 2025, 01:20 |
376
0
ФОТО. Игрок сборной Украины наконец показал свою девушку
Илья Крупский встречается с украинской красавицей
27 июня 2025, 01:20 |
376
0
Илья Крупский, защитник сборной Украины и игрок «Металлиста 1925», поделился общими фото с девушкой.
После травмы на Евро-2025, где он сыграл лишь один матч за молодежную сборную, футболист восстанавливается рядом с близкими.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В соцсетях он выложил кадры отдыха в Буковеле с Софией Креминской.
Ранее девушка поддерживала «Ворсклу», но теперь, возможно, станет болельщицей новой команды Ильи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 26 июня 2025, 20:00 24
Сине-желтые не оставили шансов сопернику
Футбол | 26 июня 2025, 12:36 20
Нашим футболистам не стоит забывать, как умеет раздувать из мухи слона турецкая пресса…
Футбол | 26.06.2025, 16:36
Футбол | 27.06.2025, 01:52
Футбол | 26.06.2025, 20:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2025, 07:23 1
25.06.2025, 16:23 1
25.06.2025, 00:03 12
25.06.2025, 14:01
25.06.2025, 07:47 19
25.06.2025, 04:24
Бокс