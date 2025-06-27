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27 июня 2025, 01:20 |
376
0

ФОТО. Игрок сборной Украины наконец показал свою девушку

Илья Крупский встречается с украинской красавицей

27 июня 2025, 01:20 |
376
0
ФОТО. Игрок сборной Украины наконец показал свою девушку
Instagram. Илья Крупский

Илья Крупский, защитник сборной Украины и игрок «Металлиста 1925», поделился общими фото с девушкой.

После травмы на Евро-2025, где он сыграл лишь один матч за молодежную сборную, футболист восстанавливается рядом с близкими.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В соцсетях он выложил кадры отдыха в Буковеле с Софией Креминской.

Ранее девушка поддерживала «Ворсклу», но теперь, возможно, станет болельщицей новой команды Ильи.

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фото lifestyle Илья Крупский девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925
Максим Лапченко Источник: Instagram
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