27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет против «Пачуки».

Игра состоится на Геодис Парк в городе Нэшвилл.

«Аль-Хиляль» еще имеет возможность выйти в следующую стадию турнира, а вот «Пачука» в любом случае покинет турнир.

Старт матча состоится в 04:00 по киевскому времени.

«Аль-Хиляль» – «Пачука». Смотреть онлайн. LIVE трансляция