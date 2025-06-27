27.06.2025 04:00 - : -
Клубный чемпионат мира27 июня 2025, 01:30 |
19
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Аль-Хиляль – Пачука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 27 июня в 4:00 по киевскому времени
27 июня 2025, 01:30 |
19
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27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет против «Пачуки».
Игра состоится на Геодис Парк в городе Нэшвилл.
«Аль-Хиляль» еще имеет возможность выйти в следующую стадию турнира, а вот «Пачука» в любом случае покинет турнир.
Старт матча состоится в 04:00 по киевскому времени.
«Аль-Хиляль» – «Пачука». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аль-Хиляль – Пачука=Дивитися трансляцію
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