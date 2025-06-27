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Клубный чемпионат мира
Аль-Хиляль
27.06.2025 04:00 - : -
Пачука
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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 01:30 |
19
0

Аль-Хиляль – Пачука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 27 июня в 4:00 по киевскому времени

27 июня 2025, 01:30 |
19
0
Аль-Хиляль – Пачука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет против «Пачуки».

Игра состоится на Геодис Парк в городе Нэшвилл.

«Аль-Хиляль» еще имеет возможность выйти в следующую стадию турнира, а вот «Пачука» в любом случае покинет турнир.

Старт матча состоится в 04:00 по киевскому времени.

«Аль-Хиляль» – «Пачука». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аль-Хиляль – Пачука
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клубный чемпионат мира по футболу Пачука смотреть онлайн Аль-Хиляль
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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