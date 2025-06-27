Другие новости27 июня 2025, 00:45 |
222
0
ФОТО. Девушка Ваната впечатлила своими формами. Она идеальна
Милана Кухилава – новая девушка Владислава Ваната
27 июня 2025, 00:45 |
222
0
Милана Кухилава, возлюбленная нападающего «Динамо» Киев Владислава Ваната, вновь привлекла внимание соцсетей.
Она опубликовала снимок с отдыха в чёрном спортивном комплекте.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Стиль, фигура и обаяние Миланы вызвали бурное обсуждение в сети.
«Вау», «Летняя сказка», «Какая красавица», – подписчики Кухилавы оценили её красоту.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2025, 16:36 7
Криштиану продлил контракт с «Аль-Насром»
Футбол | 26 июня 2025, 08:21 3
«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея
Футбол | 26.06.2025, 21:12
Футбол | 26.06.2025, 14:28
Бокс | 26.06.2025, 08:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2025, 04:24
25.06.2025, 08:23 1
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
25.06.2025, 14:01
25.06.2025, 08:46 85
25.06.2025, 01:24
25.06.2025, 07:23 1