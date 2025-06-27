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  4. ФОТО. Девушка Ваната впечатлила своими формами. Она идеальна
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27 июня 2025, 00:45 |
222
0

ФОТО. Девушка Ваната впечатлила своими формами. Она идеальна

Милана Кухилава – новая девушка Владислава Ваната

27 июня 2025, 00:45 |
222
0
ФОТО. Девушка Ваната впечатлила своими формами. Она идеальна
Instagram. Милана Кухилава

Милана Кухилава, возлюбленная нападающего «Динамо» Киев Владислава Ваната, вновь привлекла внимание соцсетей.

Она опубликовала снимок с отдыха в чёрном спортивном комплекте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Стиль, фигура и обаяние Миланы вызвали бурное обсуждение в сети.

«Вау», «Летняя сказка», «Какая красавица», – подписчики Кухилавы оценили её красоту.

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фото lifestyle Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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