ФОТО. Девушка Ваната впечатлила своими формами. Она идеальна

Милана Кухилава, возлюбленная нападающего «Динамо» Киев Владислава Ваната, вновь привлекла внимание соцсетей.

Она опубликовала снимок с отдыха в чёрном спортивном комплекте.

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Стиль, фигура и обаяние Миланы вызвали бурное обсуждение в сети.

«Вау», «Летняя сказка», «Какая красавица», – подписчики Кухилавы оценили её красоту.