ФОТО. Модель OnlyFans раскрыла сообщения от известных футболистов
Албанская модель рассекретила Винисиуса, Бензема и Леау
22-летняя албанская инфлюенсерша Мелисса М., известная в интернете как @melimtx, вызвала бурю в футбольном мире после того, как публично раскрыла личные сообщения от нескольких известных футболистов.
Обладая более чем 6,5 миллионами подписчиков в Instagram и TikTok, а также активностью на OnlyFans, Мелисса давно привыкла к вниманию, но её последние заявления поставили под прожекторы одних из самых известных фигур в футболе. В недавнем посте в соцсетях Мелисса рассказала, что Карим Бензема, Винисиус Жуниор и Рафаел Леау писали ей в директ Instagram.
Среди этих троих — два бывших игрока «Реала», что делает историю особенно интересной на фоне симпатий Мелиссы до мадридского клуба. По словам Мелиссы, Карим Бензема, 37-летний экс-капитан «Реала» и обладатель «Золотого мяча», ограничился простым «привет» без дальнейшего продолжения. А вот его бывший одноклубник француза — Винисиус Жуниор якобы пошёл дальше.
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Бразильский вингер, по словам Мелиссы, пригласил её к себе домой в прошлом году, но она отказалась.
Примечательно, что Мелисса также предсказала, что Винисиус получит «Золотой мяч», однако награду в итоге получил Родри из «Манчестер Сити», что вызвало споры. Самой эмоциональной, по её словам, была переписка с 26-летним форвардом «Милана» Рафаэлем Леау.
Леау, утверждает Мелисса, расстроился, когда она оставила его сообщение без ответа, на что она всё же ответила один раз — но продолжать общение не стала.
Ptdrrr c’est vrm un bz Benzema il a une femme, 4 enfants mais il dm des meufs sur Insta et pas n’importe qui en plus. Elle l’a affiché normal 🤣🤣 pic.twitter.com/vllBIifa56— 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 23, 2025
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