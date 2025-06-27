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27 июня 2025, 00:12 |
496
1

ФОТО. Модель OnlyFans раскрыла сообщения от известных футболистов

Албанская модель рассекретила Винисиуса, Бензема и Леау

27 июня 2025, 00:12 |
496
1
ФОТО. Модель OnlyFans раскрыла сообщения от известных футболистов
Instagram. Винисиус и Мелисса М.

22-летняя албанская инфлюенсерша Мелисса М., известная в интернете как @melimtx, вызвала бурю в футбольном мире после того, как публично раскрыла личные сообщения от нескольких известных футболистов.

Обладая более чем 6,5 миллионами подписчиков в Instagram и TikTok, а также активностью на OnlyFans, Мелисса давно привыкла к вниманию, но её последние заявления поставили под прожекторы одних из самых известных фигур в футболе. В недавнем посте в соцсетях Мелисса рассказала, что Карим Бензема, Винисиус Жуниор и Рафаел Леау писали ей в директ Instagram.

Среди этих троих — два бывших игрока «Реала», что делает историю особенно интересной на фоне симпатий Мелиссы до мадридского клуба. По словам Мелиссы, Карим Бензема, 37-летний экс-капитан «Реала» и обладатель «Золотого мяча», ограничился простым «привет» без дальнейшего продолжения. А вот его бывший одноклубник француза — Винисиус Жуниор якобы пошёл дальше.

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Бразильский вингер, по словам Мелиссы, пригласил её к себе домой в прошлом году, но она отказалась.

Примечательно, что Мелисса также предсказала, что Винисиус получит «Золотой мяч», однако награду в итоге получил Родри из «Манчестер Сити», что вызвало споры. Самой эмоциональной, по её словам, была переписка с 26-летним форвардом «Милана» Рафаэлем Леау.

Леау, утверждает Мелисса, расстроился, когда она оставила его сообщение без ответа, на что она всё же ответила один раз — но продолжать общение не стала.

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Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
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Vanil10
По ходу це гірше від анекдота про боксерів навіщо їм голова)))
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