Пятая ракетка мира потроллил в соцсетях поклонников Жоао Фонсеки

Американский теннисист Тейлор Фритц, после победы в четвертьфинале турнира ATP 250 в Истборне над Жоау Фонсекой, оставил шуточный комментарий в соцсети.

Тейлор написал, что еще до просмотра обзора матча уверен в том, что он будет в пользу бразильца.

«Комментирую до того, как посмотрю розыгрыши... Ставлю на то, что 80% это хайлайты Фонсеки, может быть, я выиграл тут 1-2 очка».

Спустя несколько минут он добавил: «Ну, я оказался прав».

Поклонники Фонсеки восприняли это в штыки, что раздосадовало Тейлора. Он удалил написанное, а позже ответил бразильской болельщице в твиттере: «Безумие, что у людей вообще нет чувства юмора и они воспринимают все всерьез. Это просто должно было быть весело, ну расслабьтесь, пожалуйста».

Фанатка ответила: «Я смеялась 😭».