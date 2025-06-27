Пятая ракетка мира потроллил в соцсетях поклонников Жоао Фонсеки
Поклонники бразильца восприняли это в штыки
Американский теннисист Тейлор Фритц, после победы в четвертьфинале турнира ATP 250 в Истборне над Жоау Фонсекой, оставил шуточный комментарий в соцсети.
Тейлор написал, что еще до просмотра обзора матча уверен в том, что он будет в пользу бразильца.
«Комментирую до того, как посмотрю розыгрыши... Ставлю на то, что 80% это хайлайты Фонсеки, может быть, я выиграл тут 1-2 очка».
Спустя несколько минут он добавил: «Ну, я оказался прав».
Поклонники Фонсеки восприняли это в штыки, что раздосадовало Тейлора. Он удалил написанное, а позже ответил бразильской болельщице в твиттере: «Безумие, что у людей вообще нет чувства юмора и они воспринимают все всерьез. Это просто должно было быть весело, ну расслабьтесь, пожалуйста».
Фанатка ответила: «Я смеялась 😭».
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