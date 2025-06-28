Назван лучший защитник в истории футбола. Он опередил Мальдини

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших защитников в истории футбола.

Первое место в списке занял Франц Бекенбауэр, который является единственным защитником в футболе, дважды выигравшим Золотой мяч.

Второе место в списке досталось легенде итальянского футбола Паоло Мальдини, который за карьеру успел поиграть как фулбеком, так и центрбеком. За итальянцем разместился еще один культовый игрок «Милана» Франко Барези.

На четвертой строчке идет чемпион мира англичанин Бобби Мур, а пятый – итальянец Гаэтано Ширеа.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Рейтинг лучших защитников в истории футбола

https://www.givemesport.com/best-defenders-in-football-soccer-history-ranked/