«Он – жертва их стратегии». Челси планирует расторгнуть контракт с Мудриком
Кит Вайнесс считает, что у Челси будут проблемы с украинцем
Бывший генеральный директор «Эвертона» Кит Вайнесс заявил, что лондонский «Челси» будет пытаться расторгнуть контракт с украинским вингером Михаилом Мудриком, которому было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии.
«Конечно, эта ситуация вызывает тревогу. Я не знаю, закончится ли все это дисквалификацией на четыре года. Нам еще предстоит услышать его защиту и всю историю.
С такими вещами все непросто, но, как правило, если учитывать прошлый опыт, такие случаи редко заканчиваются хорошо для игрока. С Адрианом Муту в «Челси» мы уже видели, насколько это может быть серьезной проблемой.
Теперь им предстоит урегулировать юридический вопрос о том, как разорвать контракт, и, как мы уже обсуждали ранее, это, вероятно, станет первой жертвой стратегии новых владельцев «Челси», которые покупали молодых игроков за большие деньги и подписывали с ними долгосрочные контракты.
Я надеюсь, у них были хорошие юристы, которые составляли эти контракты, потому что это станет первым испытанием того, смогут ли они быстро избавиться от его зарплаты», – сказал Вайнесс Football Insider.
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