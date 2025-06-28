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  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Англия
28 июня 2025, 04:04 |
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Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»

Тренер – об игре Мануэля Нойера

28 июня 2025, 04:04 |
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Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил лучшее выступление вратаря, которое когда-либо видел.

«За время моего пребывания в «Манчестер Юнайтед» выступление Мануэля Нойера в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году было лучшим среди вратарей, которое я видел.

Я уверен, что были и другие подвиги вратарей, но тогда вечером это было невероятно», – сказал Алекс Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Мануэль Нойер Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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