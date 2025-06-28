Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»

Легендарный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил лучшее выступление вратаря, которое когда-либо видел.

«За время моего пребывания в «Манчестер Юнайтед» выступление Мануэля Нойера в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году было лучшим среди вратарей, которое я видел.

Я уверен, что были и другие подвиги вратарей, но тогда вечером это было невероятно», – сказал Алекс Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.