Англия28 июня 2025, 04:04 |
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Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Тренер – об игре Мануэля Нойера
28 июня 2025, 04:04 |
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Легендарный шотландский тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил лучшее выступление вратаря, которое когда-либо видел.
«За время моего пребывания в «Манчестер Юнайтед» выступление Мануэля Нойера в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году было лучшим среди вратарей, которое я видел.
Я уверен, что были и другие подвиги вратарей, но тогда вечером это было невероятно», – сказал Алекс Фергюсон.
Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.
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