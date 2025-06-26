26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Ювентус (Италия) и Манчестер Сити (Англия).

Коллективы играют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 26-й минуте счет стал 2:1 в пользу горожан. Автогол оформил защитник туринцев Пьер Калулу.

Французский футболист эффектно замкнул прострел игрока Сити, поразив свои ворота.

ВИДЕО. Автогол года: игрок Ювентуса поразил свои ворота в матче с Ман Сити