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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 22:34 | Обновлено 26 июня 2025, 22:39
1554
1

ВИДЕО. Автогол года: игрок Ювентуса поразил свои ворота в матче с Ман Сити

Пьер Калулу эффектно замкнул прострел на 26-й минуте, горожане вышли вперед – 2:1

26 июня 2025, 22:34 | Обновлено 26 июня 2025, 22:39
1554
1
ВИДЕО. Автогол года: игрок Ювентуса поразил свои ворота в матче с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Ювентус (Италия) и Манчестер Сити (Англия).

Коллективы играют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте счет стал 2:1 в пользу горожан. Автогол оформил защитник туринцев Пьер Калулу.

Французский футболист эффектно замкнул прострел игрока Сити, поразив свои ворота.

ВИДЕО. Автогол года: игрок Ювентуса поразил свои ворота в матче с Ман Сити

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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