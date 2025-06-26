ВИДЕО. Автогол года: игрок Ювентуса поразил свои ворота в матче с Ман Сити
Пьер Калулу эффектно замкнул прострел на 26-й минуте, горожане вышли вперед – 2:1
26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Ювентус (Италия) и Манчестер Сити (Англия).
Коллективы играют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 26-й минуте счет стал 2:1 в пользу горожан. Автогол оформил защитник туринцев Пьер Калулу.
Французский футболист эффектно замкнул прострел игрока Сити, поразив свои ворота.
ВИДЕО. Автогол года: игрок Ювентуса поразил свои ворота в матче с Ман Сити
Gifted goal! Man City reclaim the lead 🎁🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVMCI pic.twitter.com/5HfYl4H4qS
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