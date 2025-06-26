Клуб УПЛ хочет приобрести молодого вратаря. Тренер подтвердил

После того, как стало известно о переходе вратаря ЛНЗ Евгения Кучеренко в шотландский «Данди», в клубе решили, что его должен заменить голкипер «Руха» 21-летний Дмитрий Ледвий.

Эксклюзивно для Sport.ua главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подтвердил, что между клубами действительно ведутся переговоры.

Ледвий на контракте с «Рухом» до 31 декабря 2026 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

В прошлом сезоне Дмитрий в чемпионате УПЛ провел 25 матчей за «Рух».

В расположении ЛНЗ уже находится 19-летний вратарь львовян Маркиян Бакус, который собирается продолжить карьеру в Черкассах.