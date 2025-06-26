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  4. Клуб УПЛ хочет приобрести молодого вратаря. Тренер подтвердил
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 21:12 |
636
0

Клуб УПЛ хочет приобрести молодого вратаря. Тренер подтвердил

ЛНЗ ведет переговоры по трансферу Ледвия

26 июня 2025, 21:12 |
636
0
Клуб УПЛ хочет приобрести молодого вратаря. Тренер подтвердил
ФК Рух. Дмитрий Ледвий

После того, как стало известно о переходе вратаря ЛНЗ Евгения Кучеренко в шотландский «Данди», в клубе решили, что его должен заменить голкипер «Руха» 21-летний Дмитрий Ледвий.

Эксклюзивно для Sport.ua главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подтвердил, что между клубами действительно ведутся переговоры.

Ледвий на контракте с «Рухом» до 31 декабря 2026 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

В прошлом сезоне Дмитрий в чемпионате УПЛ провел 25 матчей за «Рух».

В расположении ЛНЗ уже находится 19-летний вратарь львовян Маркиян Бакус, который собирается продолжить карьеру в Черкассах.

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Дмитрий Ледвий Рух Львов ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев трансферы трансферы УПЛ Маркиян Бакус инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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