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Германия
26 июня 2025, 20:59 | Обновлено 26 июня 2025, 21:09
476
0

Награда за классный финиш. Боруссия Дортмунд определилась с тренером

Ковач получит новый контракт

26 июня 2025, 20:59 | Обновлено 26 июня 2025, 21:09
476
0
Награда за классный финиш. Боруссия Дортмунд определилась с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Боруссия Дортмунд после завершения Клубного чемпионата мира объявит о новом контракте тренера Нико Ковача.

Договор наставника истекает летом 2026 года, но дортмундцы хотят наградить специалиста за финал минувшего сезона Бундеслиги.

Ковач, который возглавил команду во второй части прошлого чемпионата, вывел Боруссию в Лигу чемпионов. Команда выиграла семь из последних восьми матчей и финишировала в топ-4.

На групповом этапе Клубного чемпионата мира Дортмунд набрал 7 очков и вышел в следующий раунд.

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Боруссия Дортмунд Нико Ковач Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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