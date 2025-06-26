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Молодежные турниры
26 июня 2025, 20:43 | Обновлено 26 июня 2025, 21:00
199
0

Рух выиграл у Кривбасса в финале ДЮФЛУ U-15, Динамо заняло третье место

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ состоялся в Мукачево

26 июня 2025, 20:43 | Обновлено 26 июня 2025, 21:00
199
0
Рух выиграл у Кривбасса в финале ДЮФЛУ U-15, Динамо заняло третье место
ФК Рух

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ состоялся на стадионе Мункач в Мукачево.

26 июня в финальном матч ДЮФЛУ среди юношей Рух Львов U-15 обыграл команду ДЮСШ ФА Кривбасс Кривой Рог U-15 со счетом 2:1.

В матче за бронзу Динамо Киев U-15 взял верх над ЛФКС Карпаты Львов U-15 со счетом 1:0.

Днем ранее в полуфинале АФ Рух Львов U-15 переиграл ЛФКС Карпаты Львов U-15 (1:0), а ДЮСШ ФА Кривбасс Кривой Рог U-15 по пенальти прошел Динамо Киев U-15 (0:0 пен. 3:1).

13:30. Финал. ДЮСШ ФА Кривбасс Кривой Рог U-15 – АФ Рух Львов U-15 – 1:2

11:00. Матч за третье место. Динамо Киев U-15 – ЛФКС Карпаты Львов U-15 – 1:0

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Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог детско-юношеский футбол Динамо Киев U-15 ДЮФЛУ Рух Львов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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