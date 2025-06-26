ФОТО. Где отдыхает девушка голкипера сборной Украины. Не в Украине

Александра Григорович, девушка голкипера «Александрии» и сборной Украины Георгия Ермакова, поделилась новыми летними фото с отдыха.

Она позирует на качелях в ярком топе и белой юбке, подчёркивая фигуру.

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Снимок сразу привлёк внимание — стиль, загар и естественная привлекательность Александры создали атмосферу настоящего лета.

Для отпуска девушка выбрала Испанию – она отдыхает на Майорке.