Другие новости26 июня 2025, 20:22 |
1206
2
ФОТО. Где отдыхает девушка голкипера сборной Украины. Не в Украине
Девушка Георгия Ермакова отдыхает на Пиренеях
26 июня 2025, 20:22 |
1206
2
Александра Григорович, девушка голкипера «Александрии» и сборной Украины Георгия Ермакова, поделилась новыми летними фото с отдыха.
Она позирует на качелях в ярком топе и белой юбке, подчёркивая фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Снимок сразу привлёк внимание — стиль, загар и естественная привлекательность Александры создали атмосферу настоящего лета.
Для отпуска девушка выбрала Испанию – она отдыхает на Майорке.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2025, 08:21 3
«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея
Футбол | 25 июня 2025, 23:50 0
Украинец может перейти в «Фулхэм»
Бокс | 26.06.2025, 08:50
Футбол | 26.06.2025, 13:58
Футбол | 26.06.2025, 21:30
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
І не пофіг де ця коза відпочиває
Максиму ні, це його улюблена робота, дивитися на чужих дівчат в Інсті
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2025, 16:23 1
25.06.2025, 07:23 1
25.06.2025, 04:05 3
25.06.2025, 22:36
25.06.2025, 01:50
25.06.2025, 05:02 2
25.06.2025, 03:13
25.06.2025, 04:24