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26 июня 2025, 20:22 |
1206
2

ФОТО. Где отдыхает девушка голкипера сборной Украины. Не в Украине

Девушка Георгия Ермакова отдыхает на Пиренеях

26 июня 2025, 20:22 |
1206
2
ФОТО. Где отдыхает девушка голкипера сборной Украины. Не в Украине
Instagram. Александра Григорович

Александра Григорович, девушка голкипера «Александрии» и сборной Украины Георгия Ермакова, поделилась новыми летними фото с отдыха.

Она позирует на качелях в ярком топе и белой юбке, подчёркивая фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Снимок сразу привлёк внимание — стиль, загар и естественная привлекательность Александры создали атмосферу настоящего лета.

Для отпуска девушка выбрала Испанию – она отдыхает на Майорке.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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moysha
І не пофіг де ця коза відпочиває
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+1
movkli
Максиму ні, це його улюблена робота, дивитися на чужих дівчат в Інсті
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0
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