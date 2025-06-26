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26 июня 2025, 20:03 |
326
0

ВИДЕО. Златан всё ещё в форме! Легендарный швед исполнил безумный удар

Златан Ибрагимович всё ещё может

26 июня 2025, 20:03 |
326
0
ВИДЕО. Златан всё ещё в форме! Легендарный швед исполнил безумный удар
Instagram. Златан Ибрагимович

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович исполнил эффектный удар через себя в бассейне.

Ибрагимович выступал до 40 лет и завершил карьеру в 2023 году. Его последним клубом был «Милан», о завершении он объявил по окончании сезона 2022/23.

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Хотя за последние два года шведский форвард не играл на профессиональном уровне, он по-прежнему способен забивать потрясающие голы. В своём последнем посте в соцсетях 43-летний Ибрагимович показал, как исполняет удар через себя прямо в бассейне.

Ещё в апреле бывший игрок «Рексема» Мэтт Янсен предлагал клубу попробовать уговорить ветерана вернуться на поле и подписать его перед стартом в Чемпионшипе. Валлийская команда поднялась в английский второй дивизион после третьего подряд повышения в классе.

Однако возвращение Ибрагимовича на поле маловероятно — сейчас он работает советником у владельцев «Милана».

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видео lifestyle Златан Ибрагимович Милан чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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