Стало известно, почему Роналду решил остаться в Саудовской Аравии
Игрок продлил контракт с Аль-Насром
Форвард Криштиану Роналду рассматривал варианты с другими командами, но решил остаться в Аль-Насре еще на два сезона.
По информации СМИ, португалец считает, что уровень чемпионата Саудовской Аравии позволяет ему поддерживать себя в форме и через год сыграть на ЧМ-2026 в 41 год. Роналду нравится, что лига является достаточно конкурентной и продолжает прогрессировать, а самому игроку и его семье комфортно находится в стране.
Ради этого он отказался перейти в команду, котора участвовала бы в Клубном чемпионате мира, хотя такие предложения у нападающего были.
Кроме того, Роналду, не отказался от мечты забить 1000 голов в карьере (сейчас 938).
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