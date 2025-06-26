Стало известно, почему Роналду решил остаться в Саудовской Аравии

Форвард Криштиану Роналду рассматривал варианты с другими командами, но решил остаться в Аль-Насре еще на два сезона.

По информации СМИ, португалец считает, что уровень чемпионата Саудовской Аравии позволяет ему поддерживать себя в форме и через год сыграть на ЧМ-2026 в 41 год. Роналду нравится, что лига является достаточно конкурентной и продолжает прогрессировать, а самому игроку и его семье комфортно находится в стране.

Ради этого он отказался перейти в команду, котора участвовала бы в Клубном чемпионате мира, хотя такие предложения у нападающего были.

Кроме того, Роналду, не отказался от мечты забить 1000 голов в карьере (сейчас 938).