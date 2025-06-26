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Саудовская Аравия
26 июня 2025, 19:59 | Обновлено 26 июня 2025, 20:00
737
3

Стало известно, почему Роналду решил остаться в Саудовской Аравии

Игрок продлил контракт с Аль-Насром

26 июня 2025, 19:59 | Обновлено 26 июня 2025, 20:00
737
3
Стало известно, почему Роналду решил остаться в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард Криштиану Роналду рассматривал варианты с другими командами, но решил остаться в Аль-Насре еще на два сезона.

По информации СМИ, португалец считает, что уровень чемпионата Саудовской Аравии позволяет ему поддерживать себя в форме и через год сыграть на ЧМ-2026 в 41 год. Роналду нравится, что лига является достаточно конкурентной и продолжает прогрессировать, а самому игроку и его семье комфортно находится в стране.

Ради этого он отказался перейти в команду, котора участвовала бы в Клубном чемпионате мира, хотя такие предложения у нападающего были.

Кроме того, Роналду, не отказался от мечты забить 1000 голов в карьере (сейчас 938).

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 3
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Markus Bob
Потому что только они могли удовлетворить его финансовые запросы
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0
Mark4854590
Так зійшлися зірки. В Саудівській Аравії Роналду платять величезні гроші, плюс у Європі він до 1000 не добереться
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-1
Dnipro87
Скоріше за все, він вже нікому не потрібен в Європі. Навіть таким легендам як він приходить час ідти на пенсію 
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-1
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