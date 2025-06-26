ОФИЦИАЛЬНО. Клуб с украинцем продал воспитанника в Фиорентину

Клуб «Фиорентина» официально подписал 22-летнего партнера Виктора Коваленко – Якопо Фаццини, который выступал с украинцем в «Эмполи».

Молодой футболист подписал контракт с клубом на пять лет.

По информации статистического портала Transfermarkt, Якопо перешел к «фиалкам» за восемь миллионов евро плюс два миллиона в качестве бонусов.

Фаццини – воспитанник «Эмполи», который отыграл 76 поединков за основную команду, оформив семь голов и три ассиста.