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Италия
26 июня 2025, 19:54 | Обновлено 26 июня 2025, 19:56
263
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб с украинцем продал воспитанника в Фиорентину

Якопо Фаццини сделал следующий шаг в карьере

26 июня 2025, 19:54 | Обновлено 26 июня 2025, 19:56
263
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб с украинцем продал воспитанника в Фиорентину
Getty Images/Global Images Ukraine. Якопо Фаццини

Клуб «Фиорентина» официально подписал 22-летнего партнера Виктора Коваленко – Якопо Фаццини, который выступал с украинцем в «Эмполи».

Молодой футболист подписал контракт с клубом на пять лет.

По информации статистического портала Transfermarkt, Якопо перешел к «фиалкам» за восемь миллионов евро плюс два миллиона в качестве бонусов.

Фаццини – воспитанник «Эмполи», который отыграл 76 поединков за основную команду, оформив семь голов и три ассиста.

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Андрей Витренко Источник: ФК Фиорентина
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