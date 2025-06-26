ОФИЦИАЛЬНО. Клуб с украинцем продал воспитанника в Фиорентину
Якопо Фаццини сделал следующий шаг в карьере
Клуб «Фиорентина» официально подписал 22-летнего партнера Виктора Коваленко – Якопо Фаццини, который выступал с украинцем в «Эмполи».
Молодой футболист подписал контракт с клубом на пять лет.
По информации статистического портала Transfermarkt, Якопо перешел к «фиалкам» за восемь миллионов евро плюс два миллиона в качестве бонусов.
Фаццини – воспитанник «Эмполи», который отыграл 76 поединков за основную команду, оформив семь голов и три ассиста.
Jacopo Fazzini è Viola. ⚜️ pic.twitter.com/PEu7N5gaSw— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 25, 2025
✒️⚜️✍️ pic.twitter.com/ZmEx1bOCHt— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 25, 2025
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