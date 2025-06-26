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26 июня 2025, 19:20 |
953
0

ВИДЕО. Игрок Динамо опубликовал кадры страстных объятий с блондинкой

Владимир Бражко и его роман с Дарьей Квитковой

26 июня 2025, 19:20 |
953
0
ВИДЕО. Игрок Динамо опубликовал кадры страстных объятий с блондинкой
Instagram. Владимир Бражко и Дарья Квиткова

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко восстанавливается перед сезоном в компании Дарьи Квитковой.

Евро-2025 для 23-летнего игрока сборной Украины завершился неудачно — удаление во втором туре и ранний вылет. После возвращения он прошёл медосмотр и готовится к сборам команды в Австрии с 28 июня.

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В сторис Бражко появилось видео страстных объятий с блондинкой, похожей на блогершу Дарью Квиткову.

Позже футболист удалил ролик.

Недавно Квиткова намекнула, что её парень не задумывается о будущем, а Бражко оставил под её постом комментарий с сердцами и объятиями.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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