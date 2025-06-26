ВИДЕО. Давидович-Фокина эффектно отбил удар соперника, пребывая в полете
Испанец переиграл третьего сеяного Якуба Меншика
Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина продолжает демонстрировать отличную форму на травяных кортах Великобритании.
Теперь уже в статусе женатого мужчины, уроженец Малаги проводит одну из лучших недель сезона на турнире ATP 250 в Истборне.
Победа над третьим сеяным Якубом Меншиком в четвертьфинале (6:4, 7:5) впервые вывела Давидовича-Фокину в полуфинал травяного турнира.
Во время одного из розыгрышей испанец очень эффектно отбил удар чеха, пребывая в полете, и выиграл очко. А на одной из своих подач он так вложился в удар, что вместе с теннисным мячом у Алехандро полетела и ракетка.
ВИДЕО. Давидович-Фокина эффектно в прыжке отбил удар Меншика
Air Alejandro ✈️@alexdavidovich1 with an INSANE diving volley! 🤯@the_LTA | #LexusEastbouneOpen pic.twitter.com/oTkksSRKUo— ATP Tour (@atptour) June 26, 2025
ВИДЕО. Испанец во время подачи потерял ракетку
No racquet? No problem 😅@the_LTA | #LexusEastbouneOpen | @alexdavidovich1 pic.twitter.com/rgVBT6TlXA— ATP Tour (@atptour) June 26, 2025
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