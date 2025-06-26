ВИДЕО. Давидович-Фокина эффектно отбил удар соперника, пребывая в полете

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина продолжает демонстрировать отличную форму на травяных кортах Великобритании.

Теперь уже в статусе женатого мужчины, уроженец Малаги проводит одну из лучших недель сезона на турнире ATP 250 в Истборне.

Победа над третьим сеяным Якубом Меншиком в четвертьфинале (6:4, 7:5) впервые вывела Давидовича-Фокину в полуфинал травяного турнира.

Во время одного из розыгрышей испанец очень эффектно отбил удар чеха, пребывая в полете, и выиграл очко. А на одной из своих подач он так вложился в удар, что вместе с теннисным мячом у Алехандро полетела и ракетка.

ВИДЕО. Давидович-Фокина эффектно в прыжке отбил удар Меншика

ВИДЕО. Испанец во время подачи потерял ракетку