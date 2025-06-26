Вице-президент клуба: «Они не признают, что Мариуполь – украинский город».

Вице-президент клуба Мариуполь Андрей Санин уверен, что московский Локомотив не будет выплачивать долг за трансфер защитника Марка Мампасси, который произошел еще в 2022 году (трансфер Шахтера, а Мариуполь должен получить за воспитание игрока).

На Локомотив наложили трансферный бан, который клуб пытается снять.

«Конечно нет, и вряд ли мы деньги вообще когда-нибудь получим. Эти подонки пошли на принцип и бомбят ФИФА и УАФ новыми запросами, существует ли Мариуполь как субъект футбола».

«Поэтому бан и получили, потому что все сроки уплаты нарушили».

«Этот клуб подчиняется госкорпорации РЖД, где, конечно, вся верхушка – ФСБшники под прикрытием. Для них заплатить долги украинскому клубу из Мариуполя, это признать, что Мариуполь это украинский город, то есть равносильно политической смерти», – сказал Санин.