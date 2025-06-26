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  4. Забарный вошел в топ-10 одного интересного рейтинга АПЛ
Англия
26 июня 2025, 18:17 |
253
0

Забарный вошел в топ-10 одного интересного рейтинга АПЛ

В активе украинского защитника высокий показатель выигранных единоборств

26 июня 2025, 18:17 |
253
0
Забарный вошел в топ-10 одного интересного рейтинга АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Илья Забарный является одним из главных целей ПСЖ этим трансферным летом. Защитник Борнмута провел очень уверенный сезон в АПЛ.

Одним из самых больших достижений украинца за английский клуб является процент выигранных единоборств. Илья Забарный вошел в десятку лучших футболистов АПЛ прошлого сезона по этому показателю. Во внимание принимались только игроки, которые приняли участие в 200+ единоборствах.

  • 70.2% – Никола Миленкович (225)
  • 68.7% – Вирджил ван Дейк (252)
  • 68.4% – Джеймс Тарковски (291)
  • 67.3% – Макс Килмен (269)
  • 67.3% – Джейкоб Гривз (220)
  • 66.2% – Ибраима Конате (207)
  • 64.1% – Уильям Салиба (237)
  • 64.0% – Тоти Гомес (233)
  • 63.5% – Каземиро (222)
  • 62.8% – Илья Забарный (226)

В скобках – количество сыгранных единоборств в сезоне.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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