Англия26 июня 2025, 18:17 |
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Забарный вошел в топ-10 одного интересного рейтинга АПЛ
В активе украинского защитника высокий показатель выигранных единоборств
26 июня 2025, 18:17 |
253
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Илья Забарный является одним из главных целей ПСЖ этим трансферным летом. Защитник Борнмута провел очень уверенный сезон в АПЛ.
Одним из самых больших достижений украинца за английский клуб является процент выигранных единоборств. Илья Забарный вошел в десятку лучших футболистов АПЛ прошлого сезона по этому показателю. Во внимание принимались только игроки, которые приняли участие в 200+ единоборствах.
- 70.2% – Никола Миленкович (225)
- 68.7% – Вирджил ван Дейк (252)
- 68.4% – Джеймс Тарковски (291)
- 67.3% – Макс Килмен (269)
- 67.3% – Джейкоб Гривз (220)
- 66.2% – Ибраима Конате (207)
- 64.1% – Уильям Салиба (237)
- 64.0% – Тоти Гомес (233)
- 63.5% – Каземиро (222)
- 62.8% – Илья Забарный (226)
В скобках – количество сыгранных единоборств в сезоне.
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