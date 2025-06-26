Забарный вошел в топ-10 одного интересного рейтинга АПЛ

Илья Забарный является одним из главных целей ПСЖ этим трансферным летом. Защитник Борнмута провел очень уверенный сезон в АПЛ.

Одним из самых больших достижений украинца за английский клуб является процент выигранных единоборств. Илья Забарный вошел в десятку лучших футболистов АПЛ прошлого сезона по этому показателю. Во внимание принимались только игроки, которые приняли участие в 200+ единоборствах.

70.2% – Никола Миленкович (225)

68.7% – Вирджил ван Дейк (252)

68.4% – Джеймс Тарковски (291)

67.3% – Макс Килмен (269)

67.3% – Джейкоб Гривз (220)

66.2% – Ибраима Конате (207)

64.1% – Уильям Салиба (237)

64.0% – Тоти Гомес (233)

63.5% – Каземиро (222)

62.8% – Илья Забарный (226)

В скобках – количество сыгранных единоборств в сезоне.