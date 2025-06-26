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Major League Soccer
26 июня 2025, 18:31 | Обновлено 26 июня 2025, 18:50
718
2

Стало известно, сколько зарабатывают украинские игроки в МЛС

Зарплаты Сватка, Смолякова, Чеберко и Синчука

26 июня 2025, 18:31 | Обновлено 26 июня 2025, 18:50
718
2
Стало известно, сколько зарабатывают украинские игроки в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

По итогам рейтинга зарплат, который был опубликован в МЛС, стало известно, сколько зарабатывают четыре украинских футболиста, которые выступают в североамериканской лиге.

У всех приблизительно одинаковые зарплаты.

Защитник Александр Сваток (Остин) получает 550 тысяч долларов за сезон, защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков получает 613 тысяч, хавбек Торонто Геннадий Синчук договорился о контракте на 605 тысяч, а защитник Коламбуса Евгений Чеберко получает 660 тысяч.

Сваток и Чеберко ранее был в сборной Украины, Смоляков играет за молодежную сборную, а Синчук – за юношескую.

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Major League Soccer (MLS) Александр Сваток Евгений Чеберко Артем Смоляков Геннадий Синчук
Иван Зинченко Источник: GiveMeSport
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Комментарии 2
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Andromed
ну в принципі непогані гроші, хоча в Америці гравці такого рівня і більше заробляють
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0
Mark4854590
Для гравця юнацької збірної 605 тисяч досить пристойно
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