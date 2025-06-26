Стало известно, сколько зарабатывают украинские игроки в МЛС
Зарплаты Сватка, Смолякова, Чеберко и Синчука
По итогам рейтинга зарплат, который был опубликован в МЛС, стало известно, сколько зарабатывают четыре украинских футболиста, которые выступают в североамериканской лиге.
У всех приблизительно одинаковые зарплаты.
Защитник Александр Сваток (Остин) получает 550 тысяч долларов за сезон, защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков получает 613 тысяч, хавбек Торонто Геннадий Синчук договорился о контракте на 605 тысяч, а защитник Коламбуса Евгений Чеберко получает 660 тысяч.
Сваток и Чеберко ранее был в сборной Украины, Смоляков играет за молодежную сборную, а Синчук – за юношескую.
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