Стало известно, сколько зарабатывают украинские игроки в МЛС

По итогам рейтинга зарплат, который был опубликован в МЛС, стало известно, сколько зарабатывают четыре украинских футболиста, которые выступают в североамериканской лиге.

У всех приблизительно одинаковые зарплаты.

Защитник Александр Сваток (Остин) получает 550 тысяч долларов за сезон, защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков получает 613 тысяч, хавбек Торонто Геннадий Синчук договорился о контракте на 605 тысяч, а защитник Коламбуса Евгений Чеберко получает 660 тысяч.

Сваток и Чеберко ранее был в сборной Украины, Смоляков играет за молодежную сборную, а Синчук – за юношескую.