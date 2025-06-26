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  4. Маскерано стал единственным аргентинским тренером в 1/8 финала КЧМ
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 17:38 |
215
0

Маскерано стал единственным аргентинским тренером в 1/8 финала КЧМ

Четыре других аргентинца не смогли вывести свои команды в плей-офф

26 июня 2025, 17:38 |
215
0
Маскерано стал единственным аргентинским тренером в 1/8 финала КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

На клубном чемпионате мира уже сыграно большее количество матчей третьего тура.

Все свои поединки группового раунда закончили команды, тренерами которых являются аргентинцы.

Лишь одному аргентинскому специалисту удалось преодолеть групповой турнир и выйти в 1/8 финала чемпионата – Хавьеру Маскерано вместе с Интер Майами.

Все остальные тренеры, представляющие Аргентину, уже закончили соревнования:

  • Диего Симеоне, Атлетико – 3-е место
  • Мартин Ансельми, Порту – 3-е место
  • Мигель Анхель Руссо, Бока Хуниорс – 3-е место
  • Марсело Гальярдо, Ривер Плейт – 3-е место

Интересным фактом является то, что Атлетико под руководством Диего Симеоне не хватило 6-ти очков для выхода в 1/8 финала, а Интеру под руководством Хавьера Маскерано было достаточно 5-ти.

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клубный чемпионат мира по футболу Хавьер Маскерано статистика Интер Майами
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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