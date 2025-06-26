Маскерано стал единственным аргентинским тренером в 1/8 финала КЧМ
Четыре других аргентинца не смогли вывести свои команды в плей-офф
На клубном чемпионате мира уже сыграно большее количество матчей третьего тура.
Все свои поединки группового раунда закончили команды, тренерами которых являются аргентинцы.
Лишь одному аргентинскому специалисту удалось преодолеть групповой турнир и выйти в 1/8 финала чемпионата – Хавьеру Маскерано вместе с Интер Майами.
Все остальные тренеры, представляющие Аргентину, уже закончили соревнования:
- Диего Симеоне, Атлетико – 3-е место
- Мартин Ансельми, Порту – 3-е место
- Мигель Анхель Руссо, Бока Хуниорс – 3-е место
- Марсело Гальярдо, Ривер Плейт – 3-е место
Интересным фактом является то, что Атлетико под руководством Диего Симеоне не хватило 6-ти очков для выхода в 1/8 финала, а Интеру под руководством Хавьера Маскерано было достаточно 5-ти.
🇦🇷 Javier #Mascherano ES EL ÚNICO DT ARGENTINO en octavos de final del #MundialdeClubes.— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) June 26, 2025
❌ Diego Simeone, Martín Anselmi, Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo quedaron ELIMINADOS en la fase de grupos. pic.twitter.com/KWUTQrsLYX
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