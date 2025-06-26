Любенович признался, мог ли возглавить Александрию после Ротаня

Иностранный специалист Желько Любенович отреагировал на информацию некоторых украинских СМИ, которые активно сватали его на должность главного тренера «Александрии».

– И напоследок. Несколько недель назад в украинских спортивных СМИ также писали, что вами интересовалась ФК Александрия. Было такое?

– Впервые слышу. Нет, с Александрией никаких контактов у меня не было, – лаконично ответил специалист.

«Александрию» возглавил молодой украинский специалист Кирилл Нестеренко, а Желько Любенович продолжит тренерскую карьеру в полтавской «Ворскле».

Ранее Любенович заговорил о будущем лидера Ворсклы, которым интересовалось Динамо