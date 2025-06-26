Любенович признался, мог ли возглавить Александрию после Ротаня
Желько заявил, что впервые слышит об интересе серебряного призера УПЛ
Иностранный специалист Желько Любенович отреагировал на информацию некоторых украинских СМИ, которые активно сватали его на должность главного тренера «Александрии».
– И напоследок. Несколько недель назад в украинских спортивных СМИ также писали, что вами интересовалась ФК Александрия. Было такое?
– Впервые слышу. Нет, с Александрией никаких контактов у меня не было, – лаконично ответил специалист.
«Александрию» возглавил молодой украинский специалист Кирилл Нестеренко, а Желько Любенович продолжит тренерскую карьеру в полтавской «Ворскле».
Ранее Любенович заговорил о будущем лидера Ворсклы, которым интересовалось Динамо
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