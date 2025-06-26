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  4. Любенович признался, мог ли возглавить Александрию после Ротаня
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 17:39 | Обновлено 26 июня 2025, 17:40
365
0

Любенович признался, мог ли возглавить Александрию после Ротаня

Желько заявил, что впервые слышит об интересе серебряного призера УПЛ

26 июня 2025, 17:39 | Обновлено 26 июня 2025, 17:40
365
0
Любенович признался, мог ли возглавить Александрию после Ротаня
Getty Images/Global Images Ukraine. Желько Любенович

Иностранный специалист Желько Любенович отреагировал на информацию некоторых украинских СМИ, которые активно сватали его на должность главного тренера «Александрии».

– И напоследок. Несколько недель назад в украинских спортивных СМИ также писали, что вами интересовалась ФК Александрия. Было такое?

– Впервые слышу. Нет, с Александрией никаких контактов у меня не было, – лаконично ответил специалист.

«Александрию» возглавил молодой украинский специалист Кирилл Нестеренко, а Желько Любенович продолжит тренерскую карьеру в полтавской «Ворскле».

Ранее Любенович заговорил о будущем лидера Ворсклы, которым интересовалось Динамо

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Желько Любенович Александрия назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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