Умер 23-летний игрок Лас-Пальмаса, который попал в ДТП
Зебен Рамос две недели находился в коме
23-летний левый защитник «Лас-Пальмаса» Зебен Рамос умер после того, как его сбил автомобиль в Эль Пуэртильо.
Трагический случай произошел 9 июня. Рамос получил травму головы и был направлен в медицинское учреждение в состоянии комы.
Зебен Рамос присоединился к испанскому клубу летом 2024 года. С тех пор выступал за молодежный состав команды.
В «Лас-Пальмасе» выразили соболезнования семье футболиста.
До «Лас-Пальмаса» Зебен Рамос выступал за клубы низших лиг. Он играл за «Санфер», «Хуэску», «Виллу Бригиду». «Лас-Пальмас» был первым серьезным клубом в карьере молодого футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Опытный полузащитник «Динамо» дал эксклюзивное интервью Sport.ua
Нерадзурри вместе с Монтеррейем вышли в плей-офф клубного мундиаля из группы Е