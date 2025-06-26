Умер 23-летний игрок Лас-Пальмаса, который попал в ДТП

23-летний левый защитник «Лас-Пальмаса» Зебен Рамос умер после того, как его сбил автомобиль в Эль Пуэртильо.

Трагический случай произошел 9 июня. Рамос получил травму головы и был направлен в медицинское учреждение в состоянии комы.

Зебен Рамос присоединился к испанскому клубу летом 2024 года. С тех пор выступал за молодежный состав команды.

В «Лас-Пальмасе» выразили соболезнования семье футболиста.

До «Лас-Пальмаса» Зебен Рамос выступал за клубы низших лиг. Он играл за «Санфер», «Хуэску», «Виллу Бригиду». «Лас-Пальмас» был первым серьезным клубом в карьере молодого футболиста.