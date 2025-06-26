Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер 23-летний игрок Лас-Пальмаса, который попал в ДТП
Испания
26 июня 2025, 17:30 | Обновлено 26 июня 2025, 18:04
670
0

Умер 23-летний игрок Лас-Пальмаса, который попал в ДТП

Зебен Рамос две недели находился в коме

26 июня 2025, 17:30 | Обновлено 26 июня 2025, 18:04
670
0
Умер 23-летний игрок Лас-Пальмаса, который попал в ДТП
Las Palmas

23-летний левый защитник «Лас-Пальмаса» Зебен Рамос умер после того, как его сбил автомобиль в Эль Пуэртильо.

Трагический случай произошел 9 июня. Рамос получил травму головы и был направлен в медицинское учреждение в состоянии комы.

Зебен Рамос присоединился к испанскому клубу летом 2024 года. С тех пор выступал за молодежный состав команды.

В «Лас-Пальмасе» выразили соболезнования семье футболиста.

До «Лас-Пальмаса» Зебен Рамос выступал за клубы низших лиг. Он играл за «Санфер», «Хуэску», «Виллу Бригиду». «Лас-Пальмас» был первым серьезным клубом в карьере молодого футболиста.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Рассмотрение дела уже началось
Не все еще решено. Винисиус еще не согласился на новый контракт с Реалом
ВИДЕО. Звезда Реала и сборной Бразилии сделал щедрый подарок игроку НБА
Лас-Пальмас смерть ДТП чемпионат Испании по футболу
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо на клубном ЧМ выиграло бы не только у Окленда»
Футбол | 26 июня 2025, 11:39 5
БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо на клубном ЧМ выиграло бы не только у Окленда»
БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо на клубном ЧМ выиграло бы не только у Окленда»

Опытный полузащитник «Динамо» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Футбол | 26 июня 2025, 07:40 1
Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ

Нерадзурри вместе с Монтеррейем вышли в плей-офф клубного мундиаля из группы Е

Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Футбол | 25.06.2025, 22:36
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Футбол | 26.06.2025, 08:21
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Стало известно, сколько зарабатывают украинские игроки в МЛС
Футбол | 26.06.2025, 18:21
Стало известно, сколько зарабатывают украинские игроки в МЛС
Стало известно, сколько зарабатывают украинские игроки в МЛС
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 1
Футбол
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
25.06.2025, 14:15 12
Волейбол
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 3
Футбол
Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
25.06.2025, 14:34 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
25.06.2025, 07:23
Футзал
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
25.06.2025, 01:24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем