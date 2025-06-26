Роналду прокомментировал новый контракт. Сказал про мечту

Клуб Аль-Наср из Саудовской Аравии объявил о новом контракте с форвардом Криштиану Роналду, который подписал договор еще на два сезона.

«Начинается новая глава. Но страсть и мечта остается той же самой. Давайте вместе перепишем историю», – сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен сыграть на ЧМ-2026, а также добраться до показателя в 1000 голов в карьере.

В прошлом сезоне Аль-Наср не сумел выиграть чемпионат Саудовской Аравии и финишировал на третьей позиции, однако Роналду забил 25 голов и стал лучшим бомбардиром.

Летом у игрока были предложения от других команд, но португалец решил остаться в Аль-Насре.