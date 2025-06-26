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Саудовская Аравия
26 июня 2025, 17:32 | Обновлено 26 июня 2025, 18:20
1034
2

Роналду прокомментировал новый контракт. Сказал про мечту

Заявил, что сохраняет мечту и страсть

26 июня 2025, 17:32 | Обновлено 26 июня 2025, 18:20
1034
2
Роналду прокомментировал новый контракт. Сказал про мечту
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Клуб Аль-Наср из Саудовской Аравии объявил о новом контракте с форвардом Криштиану Роналду, который подписал договор еще на два сезона.

«Начинается новая глава. Но страсть и мечта остается той же самой. Давайте вместе перепишем историю», – сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен сыграть на ЧМ-2026, а также добраться до показателя в 1000 голов в карьере.

В прошлом сезоне Аль-Наср не сумел выиграть чемпионат Саудовской Аравии и финишировал на третьей позиции, однако Роналду забил 25 голов и стал лучшим бомбардиром.

Летом у игрока были предложения от других команд, но португалец решил остаться в Аль-Насре.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 2
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Денис Брегін
хай ще пограє дідо))
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OKs100
Потом через два года он должен поиграть за Баварию и ещё через два перебраться в Спортинг.
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