Арсенал покупает защитника. Может стать первым летним новичком

По информации британских СМИ и различных инсайдеров, Арсенал и Валенсия договорились о трансфере центрального защитника Кристиана Москеры.

У 20-летнего игрока остался год по контракту, поэтому испанский клуб готов расстаться с футболистом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.

В минувшем сезоне Москера провел 41 матч и забил 1 гол.

Кристиан может стать первым новичком Арсенала в нынешнее трансферное окно. Известно, что клуб уже договорился о переходе вратаря Кепы Аррисабалаги и хавбека Мартина Субименди, но пока не объявил об этом официально.