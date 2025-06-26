Арсенал покупает защитника. Может стать первым летним новичком
Москера перейдет в команду Артеты
По информации британских СМИ и различных инсайдеров, Арсенал и Валенсия договорились о трансфере центрального защитника Кристиана Москеры.
У 20-летнего игрока остался год по контракту, поэтому испанский клуб готов расстаться с футболистом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.
В минувшем сезоне Москера провел 41 матч и забил 1 гол.
Кристиан может стать первым новичком Арсенала в нынешнее трансферное окно. Известно, что клуб уже договорился о переходе вратаря Кепы Аррисабалаги и хавбека Мартина Субименди, но пока не объявил об этом официально.
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