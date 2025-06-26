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Англия
26 июня 2025, 17:33 | Обновлено 26 июня 2025, 17:40
573
0

Арсенал покупает защитника. Может стать первым летним новичком

Москера перейдет в команду Артеты

26 июня 2025, 17:33 | Обновлено 26 июня 2025, 17:40
573
0
Арсенал покупает защитника. Может стать первым летним новичком
Sky Sports. Кристиан Москера

По информации британских СМИ и различных инсайдеров, Арсенал и Валенсия договорились о трансфере центрального защитника Кристиана Москеры.

У 20-летнего игрока остался год по контракту, поэтому испанский клуб готов расстаться с футболистом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.

В минувшем сезоне Москера провел 41 матч и забил 1 гол.

Кристиан может стать первым новичком Арсенала в нынешнее трансферное окно. Известно, что клуб уже договорился о переходе вратаря Кепы Аррисабалаги и хавбека Мартина Субименди, но пока не объявил об этом официально.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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