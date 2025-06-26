ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Рассмотрение дела уже началось
Килиан решил судиться с бывшим клубом
Бывший форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, с 2024 года защищающий цвета мадридского Реала, подал в суд на парижский клуб.
По информации ведущих французских СМИ, парижская прокуратура сообщила, что судебное расследование уже началось: двое судей будут рассматривать дело о психологическом давлении на игрока.
Килиан выступал за ПСЖ в период с 2018 по 2024 годы. Летом 2024 года Мбаппе перебрался в расположение мадридского «Реала». Футболист переехал в Испанию на правах свободного агента по завершении контракта с ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Мбаппе серьезно заболел. Фанаты не узнали звезду «сливочных» после выписки из больницы.
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