ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Рассмотрение дела уже началось

Бывший форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, с 2024 года защищающий цвета мадридского Реала, подал в суд на парижский клуб.

По информации ведущих французских СМИ, парижская прокуратура сообщила, что судебное расследование уже началось: двое судей будут рассматривать дело о психологическом давлении на игрока.

Килиан выступал за ПСЖ в период с 2018 по 2024 годы. Летом 2024 года Мбаппе перебрался в расположение мадридского «Реала». Футболист переехал в Испанию на правах свободного агента по завершении контракта с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Мбаппе серьезно заболел. Фанаты не узнали звезду «сливочных» после выписки из больницы.