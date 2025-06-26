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Испания
26 июня 2025, 16:54 |
579
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Рассмотрение дела уже началось

Килиан решил судиться с бывшим клубом

26 июня 2025, 16:54 |
579
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Рассмотрение дела уже началось
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, с 2024 года защищающий цвета мадридского Реала, подал в суд на парижский клуб.

По информации ведущих французских СМИ, парижская прокуратура сообщила, что судебное расследование уже началось: двое судей будут рассматривать дело о психологическом давлении на игрока.

Килиан выступал за ПСЖ в период с 2018 по 2024 годы. Летом 2024 года Мбаппе перебрался в расположение мадридского «Реала». Футболист переехал в Испанию на правах свободного агента по завершении контракта с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Мбаппе серьезно заболел. Фанаты не узнали звезду «сливочных» после выписки из больницы.

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Килиан Мбаппе судебный иск суд ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
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