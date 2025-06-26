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Англия
26 июня 2025, 16:37 |
576
0

«Много хороших воспоминаний». Ветеран попрощался с Манчестер Юнайтед

Кристиан Эриксен обратился к фанатам «красных дьяволов»

26 июня 2025, 16:37 |
576
0
«Много хороших воспоминаний». Ветеран попрощался с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник Кристиан Эриксен простился с болельщиками «Манчестер Юнайтед» после ухода из расположения «красных дьяволов».

«Это был достойный способ завершить, учитывая сезон. Много хороших воспоминаний, много особых игр, много особых людей, которых я встретил. Два трофея, а между ними еще несколько финалов.

Я действительно насладился своим временем, огромное спасибо клубу, болельщикам, товарищам по команде. Я чувствовал себя здесь как дома с первого дня. Болельщики поддерживали нас всегда, вне зависимости от обстоятельств. Игрокам МЮ повезло.

Надеюсь, впереди будут хорошие времена, как и говорил тренер. Вместе с болельщиками я уверен, что их ждет светлое будущее», – сказал Эриксен.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует приобрести звезду Бундеслиги за 100 млн евро

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Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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