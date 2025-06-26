Источник: Металлист 1925 подпишет забивных легионеров из Албании

Харьковский «Металлист 1925», сумевший квалифицироваться в Украинскую Премьер-лигу, усилит атакующее звено команды двумя легионерами.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, харьковчане торгуют 24-летнего косоварского вингера Батона Забергию и 21-летнего нигерийского форварда Петера Итодо.

Каждый из них в прошлом сезоне забил по 12 голов за Динамо из Тираны, также на двоих они оформили 13 ассистов. Трансфермаркт оценивает каждого в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 озвучил соперников на сбор в Австрии