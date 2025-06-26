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  4. Источник: Металлист 1925 подпишет забивных легионеров из Албании
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 15:53 |
999
4

Источник: Металлист 1925 подпишет забивных легионеров из Албании

Харьковский клуб хочет усилить линию нападения

26 июня 2025, 15:53 |
999
4
Источник: Металлист 1925 подпишет забивных легионеров из Албании
Instagram. Батон Забергя

Харьковский «Металлист 1925», сумевший квалифицироваться в Украинскую Премьер-лигу, усилит атакующее звено команды двумя легионерами.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, харьковчане торгуют 24-летнего косоварского вингера Батона Забергию и 21-летнего нигерийского форварда Петера Итодо.

Каждый из них в прошлом сезоне забил по 12 голов за Динамо из Тираны, также на двоих они оформили 13 ассистов. Трансфермаркт оценивает каждого в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 озвучил соперников на сбор в Австрии

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Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Pavel_i_C0
Батон та Ітодо)))
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+2
Arera
Нещерет от страха уже на стенку пополз!
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-1
Saar
"забивні легіонери з Албанії" - це як анкдот
Ответить
-1
AK.228
Берите Батон
Ответить
-2
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Теннис
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