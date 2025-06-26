Шахтер готов продать Бондаренко и назвал цену. Есть интерес из топ-лиг

Шахтер готов продать центрального полузащитника Артема Бондаренко, к которому присматриваются клубы из топ-5 европейских чемпионатов.

Сообщается, что пока что никто не сделал официальное предложение, но Шахтер не против отдать игрока за 10 миллионов евро. При этом фаворитом пока что считается турецкий Трабзонспор.

Контракт Бондаренко, который в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 8 ассистов, истекает в 2028 году.

Интересно, что Шахтер может потерять сразу двух основных центральных хавбеков, если клуб продаст не только Бондаренко, но и Георгия Судакова.