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  4. Шахтер готов продать Бондаренко и назвал цену. Есть интерес из топ-лиг
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 16:33 | Обновлено 26 июня 2025, 16:36
1216
1

Шахтер готов продать Бондаренко и назвал цену. Есть интерес из топ-лиг

Артем может покинуть команду

26 июня 2025, 16:33 | Обновлено 26 июня 2025, 16:36
1216
1
Шахтер готов продать Бондаренко и назвал цену. Есть интерес из топ-лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Шахтер готов продать центрального полузащитника Артема Бондаренко, к которому присматриваются клубы из топ-5 европейских чемпионатов.

Сообщается, что пока что никто не сделал официальное предложение, но Шахтер не против отдать игрока за 10 миллионов евро. При этом фаворитом пока что считается турецкий Трабзонспор.

Контракт Бондаренко, который в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 8 ассистов, истекает в 2028 году.

Интересно, что Шахтер может потерять сразу двух основных центральных хавбеков, если клуб продаст не только Бондаренко, но и Георгия Судакова.

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Шахтер Донецк Артем Бондаренко трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Falko
"
придивляються клуби з топ-5 європейських чемпіонатів; ніхто не зробив офіційної пропозиції; фаворитом вважається турецький Трабзонспор
"
Тільки в мене когнітивний дисонанс від цих 3 фраз в одному флаконі?
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