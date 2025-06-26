«Хочется идти дальше». Клуб УПЛ может потерять ключевого игрока

Лидер криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба. Футболист не отрицал возможный переход.

– Вы провели успешный сезон. Как правило, после этого начинаются разговоры о трансферах и сборной Украины. Насколько я понимаю, вы остаетесь в «Кривбассе»?

– Я могу сказать, что на сегодняшний день у меня есть действующий контракт с Кривбассом. Идут разговоры о трансфере, но пока до конкретики не доходит. Я понимаю, что после такого сезона хочется шагнуть вперед и идти дальше. Возможно, в более сильный чемпионат и более сильную команду, поэтому я над этим работаю.

Также мои помощники работают над тем, чтобы все-таки сделать этот трансфер, но загадывать заранее не буду. У меня есть контракт с Кривбассом. Я сейчас на базе, как вы видите. А когда будет дальше, то пока не могу сказать, – сказал Егор.

Ранее Твердохлеб признался, как игроки Кривбасса отреагировали на уход Вернидуба.