Клубный чемпионат мира26 июня 2025, 15:07 | Обновлено 26 июня 2025, 15:19
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ВИДЕО. Гвардиола – о КЧМ, тренировках и настроении в команде
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26 июня 2025, 15:07 | Обновлено 26 июня 2025, 15:19
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В четверг, 26 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе G между «Ювентусом» и «Манчестер Сити».
Встречу примет «Кемпинг Уорлд Стедиум» в Орландо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В группе с «Ювентусом» и «Манчестер Сити» также находятся «Аль-Айн» и «Видад». Оба европейских клуба набрали по 6 очков и гарантировали себе путевки в 1/8 финала.
ВИДЕО. Гвардиола – о КЧМ, тренировках и настрое в команде
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