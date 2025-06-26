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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 15:07 | Обновлено 26 июня 2025, 15:19
165
0

ВИДЕО. Гвардиола – о КЧМ, тренировках и настроении в команде

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26 июня 2025, 15:07 | Обновлено 26 июня 2025, 15:19
165
0
ВИДЕО. Гвардиола – о КЧМ, тренировках и настроении в команде
Коллаж Sport.ua

В четверг, 26 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе G между «Ювентусом» и «Манчестер Сити».

Встречу примет «Кемпинг Уорлд Стедиум» в Орландо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В группе с «Ювентусом» и «Манчестер Сити» также находятся «Аль-Айн» и «Видад». Оба европейских клуба набрали по 6 очков и гарантировали себе путевки в 1/8 финала.

ВИДЕО. Гвардиола – о КЧМ, тренировках и настрое в команде

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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