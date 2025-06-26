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26 июня 2025, 14:10 | Обновлено 26 июня 2025, 14:13
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Кривбасс U-15 – Рух U-15. Финал ДЮФЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 июня видеотрансляцию финального матча соревнований

26 июня 2025, 14:10 | Обновлено 26 июня 2025, 14:13
230
0
Кривбасс U-15 – Рух U-15. Финал ДЮФЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.

Смотрите 26 июня финальный матч ДЮФЛУ среди юношей U-15 между командами Кривбасс U-15 и Рух U-15.

В полуфинале АФ Рух Львов U-15 переиграл ЛФКС Карпаты Львов U-15 (1:0), а ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-15 по пенальти прошел Динамо Киев U-15 (0:0 пен. 3:1).

Видеотрансляция матчей доступна на официальном YouTube-канале УАФ.

13:30. Финал. ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-15 – АФ Рух Львов U-15

11:00. Матч за третье место. Динамо Киев U-15 – ЛФКС Карпаты Львов U-15 – 1:0

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Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог детско-юношеский футбол Динамо Киев U-15 ДЮФЛУ смотреть онлайн Рух Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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