Кривбасс U-15 – Рух U-15. Финал ДЮФЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 июня видеотрансляцию финального матча соревнований
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.
Смотрите 26 июня финальный матч ДЮФЛУ среди юношей U-15 между командами Кривбасс U-15 и Рух U-15.
В полуфинале АФ Рух Львов U-15 переиграл ЛФКС Карпаты Львов U-15 (1:0), а ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-15 по пенальти прошел Динамо Киев U-15 (0:0 пен. 3:1).
Видеотрансляция матчей доступна на официальном YouTube-канале УАФ.
13:30. Финал. ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-15 – АФ Рух Львов U-15
11:00. Матч за третье место. Динамо Киев U-15 – ЛФКС Карпаты Львов U-15 – 1:0
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