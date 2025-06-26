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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 13:46 | Обновлено 26 июня 2025, 14:02
227
0

КАРАВАЕВ – о сравнении с Роналду и Месси и желании снова побеждать

Лидер киевского «Динамо» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

26 июня 2025, 13:46 | Обновлено 26 июня 2025, 14:02
227
0
КАРАВАЕВ – о сравнении с Роналду и Месси и желании снова побеждать
Александр Караваев

Лидер киевского «Динамо» Александр Караваев в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от нового сезона.

– Александр, Криштиану Роналду с Португалией выиграл Лигу наций, а Лионель Месси в компании с Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом феерят на Клубном чемпионате мира. Вы вместе с Андреем Ярмоленко и Виталием Буяльским, готовы как те же Месси со звездными одноклубниками сделать что-то подобное в Лиге чемпионов?

– Мы тренируемся и готовимся к этому. Мы первый этап прошли – выиграли чемпионат и попали в квалификацию Лиги чемпионов. Дальше мы едем на сборы и будем готовиться. Но, я считаю, что уровень Роналду, Месси – это совсем другие уровни. Это сравнивать очень тяжело. У нас свое дело. Они делают свое дело. Мы идем к своим целям.

– Известно, что вы маэстро хорошо играть в начале сезона. У вас выходит показывать успешную игру во время сборов и на старте футбольного года. В начале сезона 2025/2026 следует ожидать от вас также успешных результатов?

– Я, конечно, всегда, когда выхожу из отпуска, хочу после сборов с новыми силами в новом чемпионате и сезоне хорошо играть. Если получается и если дальше так и будет, то это супер. Посмотрим. Я все для этого делаю.

– На следующий сезон выигрыш Кубка Украины для вас будет важной целью? Попробуете взять реванш?

– Конечно. Реванш это одно. Но всегда в каждом сезоне все равно хочется побеждать. Чемпионат мы выиграли и снова хочется его выиграть.

Мероприятие было организовано ФК «Динамо» совместно с титульным партнером GGBET.

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Динамо Киев Александр Караваев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лионель Месси Криштиану Роналду
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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