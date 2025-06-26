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  4. Любенович заговорил о будущем лидера Ворсклы, которым интересовалось Динамо
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 13:32 |
734
0

Любенович заговорил о будущем лидера Ворсклы, которым интересовалось Динамо

Ибрахим Кане находится в расположении полтавской команды

26 июня 2025, 13:32 |
734
0
Любенович заговорил о будущем лидера Ворсклы, которым интересовалось Динамо
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Новый главный тренер полтавской «Ворсклы» Желько Любенович рассказал о будущем Ибрахима Кане, которым активно интересовалось киевское «Динамо».

– Ибрахим Кане, которым, якобы, интересовалось киевское Динамо «на базе»?

– Не знаю, кому Кане интересен, но пока он с нами.

– Этот вингер вам точно пригодится в команде, но без усиления тоже не обойтись.

– Конечно. Мы уже ищем в каждом звене новичков. И скажу даже больше – у нас есть на просмотре несколько игроков, лично мне очень интересных. Надеюсь, договоримся с ними и подпишем контракты уже в ближайшее время, – сказал Желько.

Кане в прошлогодней кампании отыграл за полтавскую команду 33 поединка во всех официальных турнирах: три гола, три результативных передачи. Transfermarkt оценивает 24-летнего малыша в 700 тысяч евро.

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Ибрахим Кане Желько Любенович Динамо Киев Ворскла Полтава Первая лига Украины Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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