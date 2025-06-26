Любенович заговорил о будущем лидера Ворсклы, которым интересовалось Динамо

Новый главный тренер полтавской «Ворсклы» Желько Любенович рассказал о будущем Ибрахима Кане, которым активно интересовалось киевское «Динамо».

– Ибрахим Кане, которым, якобы, интересовалось киевское Динамо «на базе»?

– Не знаю, кому Кане интересен, но пока он с нами.

– Этот вингер вам точно пригодится в команде, но без усиления тоже не обойтись.

– Конечно. Мы уже ищем в каждом звене новичков. И скажу даже больше – у нас есть на просмотре несколько игроков, лично мне очень интересных. Надеюсь, договоримся с ними и подпишем контракты уже в ближайшее время, – сказал Желько.

Кане в прошлогодней кампании отыграл за полтавскую команду 33 поединка во всех официальных турнирах: три гола, три результативных передачи. Transfermarkt оценивает 24-летнего малыша в 700 тысяч евро.