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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 13:24 |
171
0

Игор ТУДОР: «Мы хотим победить Ман Сити»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»

26 июня 2025, 13:24 |
171
0
Игор ТУДОР: «Мы хотим победить Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор поделился ожиданиями от матча 3-го тура клубного чемпионата мира против английского «Манчестер Сити»:

«Мы работали над всеми аспектами, чтобы подойти к этому матчу как можно лучше: оценивали, кто будет играть, учитывая, что мы сыграли 2 тяжелых матча, и важно понимать, кто может сыграть весь матч, а кто может выйти на поле, чтобы отдать все силы. Это будет отличный матч, для тех, кто играл больше, это были 3 дня восстановления, другие немного больше выложились. Есть огромное желание выступить хорошо, есть хорошая энергия, уже пройдя в следующий раунд, мы достигли первой мини-цели и это дает нам хорошее настроение. Хочется победить, на ничью играть нельзя. Мы выходим на поле за победой.

Жара повлияет на обе команды, время и температура не самые лучшие для игры в футбол. Пеп Гвардиола прав, когда говорит, что нельзя выкладываться по максимуму. К «Манчестер Сити» мы готовимся по-разному: они сделали много изменений между первым и вторым матчем, мы же выставили тех же одиннадцать игроков. Завтра мы обязательно что-то изменим, но хотим сыграть серьезную игру и победить, выставив игроков, которые могут помочь нам достичь этой цели.

Наши следующие соперники? Мы должны думать только о следующей игре. Ребята мотивированы, все хотят играть. Те, кто не будет играть со старта, разочарованы, потому что все хотят играть в таких играх. «Манчестер Сити» – это команда, которая доминировала на протяжении многих лет, во главе с лучшим тренером в мире. Это будет игра, в которой мы отдадим все, будем играть в свой футбол, они – в свой, и мы увидим, каким будет конечный результат.

Кенан Йилдиз играет очень хорошо. У него правильное мышление, ему нравится играть в футбол, все остальное приходит как следствие. Его умение видно всем, но я думаю, что ключевым является его желание всегда выкладываться на полную и отдавать все. Он выкладывается с первой до последней минуты как в игре, так и на тренировках, никогда не останавливается. Это прекрасная и редкая вещь. Те, кто забивает, выделяются, это нормально, но многие играют очень хорошо. Тюрам провел игры на самом высоком уровне, Франсишку Консейсау, Рандал Коло Муани и Альберто Коста – все они провели 2 замечательные игры. Николо Савона хорошо справляется с той позицией, на которую я его поставил. Ему нужно добавить веса и силы, чтобы справиться с некоторыми ситуациями, мы работаем над этим, но кроме этого есть много положительных моментов. Он работает над собой, он профессионал, у него отличный футбольный интеллект, он знает, как понять, что происходит на поле, у него отличная скорость. У него так много навыков, он скромный парень, который умеет слушать. Это вещи, которые могут казаться очевидными, но это совсем не так. Он обладает теми ценностями, которые сейчас немного теряются, и они бесценны. Филип Костич? Для меня он является приятной неожиданностью. Я еще не тренировал его, это игрок, который может добиться успеха в том футболе, который мне нравится. Он всегда доступен, профессионален, у него хорошие ноги и хорошая техника. Он самоотвержен и уже хорошо знает группу. Он мне нравится.

Арек Милик тренируется с нами, но его еще рано выпускать на поле. У Консейсау были проблемы с икрой, думаю, завтра он может начать с скамейки запасных, и в зависимости от того, как он будет себя чувствовать, мы поймем, играть ему или нет. Мануэль Локателли, Тен Копмейнерс и Федерико Гатти? Некоторые из них выйдут в старте».

Матч «Ювентус» – «Манчестер Сити» состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Ювентус пресс-конференция Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Ювентус - Манчестер Сити Игор Тудор
Дмитрий Вус Источник: ФК Ювентус
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