Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила сотрудничество со старожилом команды
Испания
26 июня 2025, 13:01 |
309
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила сотрудничество со старожилом команды

Хуан Карлос Мартин останется в коллективе еще на год

26 июня 2025, 13:01 |
309
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила сотрудничество со старожилом команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Карлос Мартин

Испанская «Жирона», за которую выступает украинец Виктор Цыганков, официально объявила о продлении контракта с 37-летним вратарем Хуаном Карлосом Мартином.

Возрастной голкипер подписал соглашение еще на один сезон - до лета 2026 года.

Мартин находился в команде на протяжении шести лет. За этот период вратарь отыграл 125 матчей, из которых лишь в 42-х поединках Хуан отыграл на ноль.

В этом сезоне Мартин исполнял роль запасного голкипера, выйдя в официальной игре лишь однажды.

По теме:
Атлетико перехватил трансферную цель Ман Сити. Договор уже подписан
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции продлил контракт с клубом Серии А
Будет жарко. Известный клуб начинает трансферную войну с Барселоной
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Волейбол | 25 июня 2025, 14:15 12
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций

У нашей команды были шансы победить только в первом сете

Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Футбол | 25 июня 2025, 15:22 8
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера

Николай Морозюк предложил Георгию Судакову повторить популярный челлендж

Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Бокс | 26.06.2025, 08:50
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Защитник сборной Украины: «Встреча с Ребровым? Было страшно»
Футбол | 26.06.2025, 14:08
Защитник сборной Украины: «Встреча с Ребровым? Было страшно»
Защитник сборной Украины: «Встреча с Ребровым? Было страшно»
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Футбол | 26.06.2025, 10:15
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 72
Теннис
У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
24.06.2025, 14:12 18
Футбол
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
24.06.2025, 10:54
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37
Футбол
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 10
Теннис
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
25.06.2025, 07:23
Футзал
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем