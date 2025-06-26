ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила сотрудничество со старожилом команды

Испанская «Жирона», за которую выступает украинец Виктор Цыганков, официально объявила о продлении контракта с 37-летним вратарем Хуаном Карлосом Мартином.

Возрастной голкипер подписал соглашение еще на один сезон - до лета 2026 года.

Мартин находился в команде на протяжении шести лет. За этот период вратарь отыграл 125 матчей, из которых лишь в 42-х поединках Хуан отыграл на ноль.

В этом сезоне Мартин исполнял роль запасного голкипера, выйдя в официальной игре лишь однажды.

JUAN CARLOS 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ — Girona FC (@GironaFC) June 25, 2025