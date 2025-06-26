ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продлила сотрудничество со старожилом команды
Хуан Карлос Мартин останется в коллективе еще на год
Испанская «Жирона», за которую выступает украинец Виктор Цыганков, официально объявила о продлении контракта с 37-летним вратарем Хуаном Карлосом Мартином.
Возрастной голкипер подписал соглашение еще на один сезон - до лета 2026 года.
Мартин находился в команде на протяжении шести лет. За этот период вратарь отыграл 125 матчей, из которых лишь в 42-х поединках Хуан отыграл на ноль.
В этом сезоне Мартин исполнял роль запасного голкипера, выйдя в официальной игре лишь однажды.
JUAN CARLOS 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Girona FC (@GironaFC) June 25, 2025
Seguim sumant junts, Juan Carlos! ➕😍 pic.twitter.com/SoluJOZDiP— Girona FC (@GironaFC) June 25, 2025
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